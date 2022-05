Aclamada mundialmente como la Reina del Merengue, es la única Ar»sta popular Dominicana ganadora de 5 La»n Grammy’s, Premios Billboard, Varios Premios Casandra, incluyendo El Gran Soberano, Premios Lo Nuestro y otros múl»ples reconocimientos.SANTO DOMINGO. -Milly Quezada tuvo un 2021 de mucha trascendencia para su carrera ar#s$ca en el plano nacional e internacional. A pesar de que seguimos en pandemia, Quezada mantuvo un ritmo de trabajo durante este pasado 2021 que le permi$ó mostrarse en una nueva faceta siendo seleccionada como la única Ar»sta/Mujer, “Coach/Juez” de la primera temporada del Reality “The Voice Dominicana”, siendo su Team el ganador del primer lugar con la voz de Yohan Amparo.Su par$cipación en el Especial de TV para Univisión Internacional, “La»n Grammy Celebra, ELLAS Y SU MUSICA”, compar$endo el Escenario con las más importantes y emblemá$cas Ar$stas de la Música Hispanoamericana Contemporánea.Además, en el 2021 fue la Portada y Embajadora de la Revista “Equal de Spo»fy, para Centroamérica y El Caribe, durante todo el mes de Agosto, y su imagen estuvo presente en una de las Pantallas Gigantesen Times Square de NYC.El 26 de Agosto fue la Ar»sta Invitada por el “Lincoln Center for The Performing Arts”, a toda capacidad, para reiniciar sus Conciertos Tropicales Públicos en el “Damrosch Park, Restart Stages, donde presento un aclamado “Concierto de Éxitos”, acompañada por su Orquesta de Maestros Dominicanos deNYC, incluyendo sus hijos Miguel y Anthony, como Coristas e interactuando con Milly en famosos temas que ella ha grabado con reconocidos Ar$stas del Merengue y otros géneros tropicales.También fue Invitada internacional a la Celebración “500 Aniversario ciudad de San Juan, Puerto Rico.Tuvo un par»cipación ar;s»ca en la <nal del concurso ‘’Una República llena de Talento’’, donde ¡MÁS DOMINICANA! Fue el aporte musical de Milly Quezada a Marca País, un merengue de su autoría con lacoautoría de su hijo Anthony Vásquez y Antonio González, quien además es el productor musical del tema.Y cerrando este 2021, el Colegio Direc$vo de La Academia La$na de la Grabación, le otorgo “El Premio a la Excelencia Musical 2021 a nuestra Reina del Merengue durante una ceremonia el 17 de noviembre del pasado año, como parte de la 22a. Entrega Anual del La$n Grammy Awards, en Las Vegas, USA.Par$cipó en el homenaje realizado a Rubén Blades en la gala Persona del Año de la 22a edición de los La$n Grammy, evento en el cual Milly interpretó la Emblemá$ca canción del Sr. Blades, “Buscando América”, compar$endo escenario con tres jóvenes de diversos géneros musicales, nominados en la categoría “Revelación del Año.

Tuvo una estelar par$cipación como presentadora de Contenidos en la Ceremonia de la 22ª Entrega Anual del La$n Grammy Awards 2021, mo$vando la presentación musical de Juan Luis Guerra & 440 la cual culminó con unas palabras emo$vas como Tributo In Memorian al Legendario Ar$sta Dominicano “El Caballo Mayor” Johnny Ventura.Y por úl$mo, ya está listo su nuevo Álbum (#35 de su carrera), Producción General de “Oreja Media Group”, con la Producción Musical y Arreglos del reconocido músico dominicano radicado en NYC, Chris Hierro, su lanzamiento será en las próximas semanas.Milly Quezada cerró el 2021 con mucha sa$sfacción y está muy feliz y emocionada con todo lo que trae en este año 2022.