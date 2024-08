Millie Bobby Brown dice que casi “deja de actuar” después de perder un papel principal ante Bella Ramsey

La estrella de Stranger Things habló sobre su momento de duda en una aparición en The Tonight Show con Jimmy Fallon en 2020.

Actuar es un juego implacable, y si vas a pisar las tablas o llegar a la pantalla grande, habrá muchos rechazos en el camino.

Pero a pesar de intentar aceptarlo lo más posible, es comprensible que a veces el rechazo pueda ser demasiado para soportar y algunos puedan tirar la toalla.

Afortunadamente, Brown no se dio por vencido y ahora ha seguido adelante y ha logrado un gran éxito, a pesar de los rechazos.

Sin embargo, hubo un papel en particular que Brown perdió y que casi la hizo pensar que debía dejar la actuación.

Bella Ramsey interpretó a Lyanna Mormont. (Gilbert Flores/Variety vía Getty Images)

Esta fue una audición para un papel en la serie de HBO Game of Thrones en una de las últimas temporadas.

Ella recordó: “Creo que me sentí muy desanimada por el rechazo, que es algo que les digo a todos, es como, ‘esta industria está llena de rechazo las 24 horas del día, los 7 días de la semana’.

“Recibes noes –muchos noes– antes de obtener un sí”.

Brown hizo una audición para el papel de Lyanna Mormont en la serie.

Ella dijo: “Estaba haciendo audiciones para comerciales, para cualquier cosa en realidad, luego hice una audición para Game of Thrones y obtuve un no para eso y entonces fue cuando pensé ‘Oh, esto es realmente difícil’.

“Entonces, supongo que realmente quería ese papel”.

Los fanáticos pueden recordar a Lyanna como la dama ardiente e indomable de Bear Island, que envía a todos los hombres que tiene para luchar junto a los Stark.

El personaje cae en un estallido de gloria, derrotando nada menos que a un gigante no muerto al apuñalarlo en el ojo con una daga de vidriagón.

Diría spoilers, pero vamos, ya ha pasado bastante tiempo.

El papel fue interpretado por Bella Ramsey, quien luego protagonizó The Last of Us junto a su compañero de Game of Thrones , Pedro Pascal .

Pero, por supuesto, todo salió bien al final cuando Brown recibió una nueva llamada para un programa de Netflix llamado Mauntauk .

Más tarde, el programa cambiaría de nombre a Stranger Things y Brown conseguiría el papel de Once.