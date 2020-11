A pesar de haber anunciado que había dejado de tomar, Miley Cyrus volvió a caer en la tentación del alcohol y así lo hizo saber a sus seguidores durante una entrevista con Zane Lowe para Apple Music.

La cantante estadounidense habló de varios temas durante una hora en la comodidad de hogar, Miley reveló que durante la pandemia había vuelto a tomar alcohol, pero que ya lleva dos semanas sobria.

“Yo, como mucha gente, siendo completamente honesta, durante la pandemia dejé la sobriedad… y nunca me sentaría aquí y diría, ‘He estado jodidamente sobria’, si no lo hice, y lo dejé. Y me di cuenta de que ahora volví a estar sobria, dos semanas sobria, y siento que realmente acepté ese momento”, explicó Cyrus en un arranque de sinceridad.

Miley también dijo que en vez de castigarse o reprenderse por su acción, lo que hizo fue reflexionar acerca de las razones que la llevaron a romper su sobriedad, la intérprete de “Midnight Sky” aseguró que su confesión de que había dejado el alcohol se hizo publica sin querer.

“Para mí, fue un error porque no soy una persona moderada, y no creo que todos tengan que estar sobrios. Creo que todos tienen que hacer lo que sea mejor para ellos”, indicó la joven.

A pesar de que Miley no tiene una adicción al alcohol, la cantante decidio alejarse de él, pues no le gusta como actua cuando ya tiene varios tragos encima y aseguró que hace las cosas de manera desenfrenada, algo que no le gusta.

“Yo no tengo problemas con la bebida. Tengo un problema con las decisiones que tomo una vez que supero ese nivel, le marco a la gente de quien me he separado a propósito. Y, cuando bebo me convierto en alguien muy impulsiva. Solamente quería despertar al 100 por ciento, el 100 por ciento del tiempo”, manifestó la cantante.

Además, la artista también explicó el significado de estar sobria a los 27 años, pues fue una edad en la que Amy Winehouse, Jimi Hendrix y Janis Joplin murieron mientras batallaban con adicciones.

Miley lanzará su próximo álbum denominado “Plastic Hearts” el siguiente viernes, el cual estará disponible en todas las plataformas digitales.