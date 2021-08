Leyendas de la MLB felicitan a Miguel Cabrera por su jonrón 500

El astro venezolano de los Detroit Tigers, Miguel Cabrera, bateó el cuadrangular número 500 de su carrera en las Grandes Ligas, en el partido del domingo contra los Blue Jays en el Rogers Centre de Toronto.

La esperada conexión llegó contra el zurdo Steven Matz en la primera parte de la sexta entrada para empatar el juego a una carrera.

The 28th player in MLB history to hit 500 home runs.



Congrats, @MiguelCabrera! pic.twitter.com/ajmOAbVeZg