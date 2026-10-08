Migración y Comisionado de Béisbol buscan agilizar trámites para prospectos extranjeros de MLB

Representantes de equipos de Grandes Ligas expusieron las principales dificultades que enfrentan con la entrada y documentación de jugadores que llegan al país para entrenar y realizar tryouts

Bartolo García

Santo Domingo.– El Comisionado Nacional de Béisbol y la Dirección General de Migración sostuvieron un conversatorio con ejecutivos de organizaciones de Grandes Ligas, con el objetivo de revisar los procesos que deben cumplir los jóvenes extranjeros que llegan a República Dominicana para entrenar o participar en evaluaciones.

La reunión fue encabezada por Junior Noboa, comisionado nacional de Béisbol, y el vicealmirante Luis Rafael Ballester, director de Migración, quienes escucharon durante cerca de dos horas las inquietudes planteadas por representantes de distintas franquicias con presencia en el país.

Durante el encuentro participaron alrededor de 20 representantes de equipos de MLB, quienes abordaron dificultades relacionadas con la entrada de jugadores, la documentación requerida y los tiempos de espera. Noboa destacó que aproximadamente el 40 % de los jóvenes que se preparan en estos centros son extranjeros, principalmente venezolanos y mexicanos.

El funcionario explicó que, además de las 30 instalaciones vinculadas a organizaciones de Grandes Ligas, también operan centros independientes que reciben jugadores de otras nacionalidades. Muchos de estos jóvenes solicitan viajar a República Dominicana para continuar su preparación o participar en tryouts.

Ballester indicó que el proceso ha mejorado desde que el consulado dominicano en Venezuela reanudó sus operaciones el pasado 1 de octubre, luego de una situación que había afectado el flujo de venezolanos hacia el país. Los ejecutivos valoraron la disposición de las autoridades para ofrecer acompañamiento dentro del marco legal vigente.

Entre los principales planteamientos estuvo la necesidad de agilizar los trámites para jugadores extranjeros y reducir las largas esperas en el área migratoria, especialmente en los casos de menores de edad. También solicitaron la designación de una persona que funcione como enlace directo para atender requerimientos y brindar soporte cuando sea necesario.

Noboa adelantó que el Comisionado Nacional de Béisbol contempla realizar reuniones similares con otras instituciones, entre ellas la Dirección General de Aduanas y el Ministerio de Obras Públicas. En el encuentro participaron representantes de equipos como Reales de Kansas City, Dodgers de Los Ángeles, Gigantes de San Francisco, Bravos de Atlanta, Orioles de Baltimore, Detroit Tigers, Angelinos de Anaheim, Astros de Houston, Arizona Diamondbacks, Rojos de Cincinnati y Azulejos de Toronto.