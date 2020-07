Mía Cepeda revela fue acosada por cantante famosa

La siempre controversial Mía Cepeda vuelve a ser noticia tras asegurar en el programa radial de New Jersey “TVeo el Lunes” que fue objeto de acoso por una artista dominicana de fama internacional.

“Hay una cantante famosa internacional dominicana que ella estaba enamorada de mi y ella me dijo Mía yo he hecho de todo en la vida, lo único que me falta es estar con una persona como tú”, reveló Cepeda de manera exclusiva.

Dijo que esa artista la acosaba fuertemente, y aunque no quiso revelar su nombre insinuó que se trata de una persona que está sonando actualmente.

En el espacio que se transmite todos los lunes a las 8:00 de la noche por Tropical Studio en Paterson NJ, Cepeda además aseguró que no conoce a Krency García, El Prodigio.

“A mi me gusta todo tipo de música y te bailo lo que sea pero a El Prodigio no lo conozco”, reveló.

El elenco que encabeza Fragancia 201, Miguel Francisco, Dj Bebe, Freddy Music, Edwin Sensation y Marvin Hernández bajo la producción de Manny Rodríguez se sorprendieron de que Mia no conociera a un artista de la música típica tan popular y de tanto arrastre como El Prodigio.

Manifestó que tiene en carpeta para el mes de septiembre comenzar a rodar la película “La Gozadera” junto a Julián Gil.

“T Veo el Lunes” es uno de los programas dominicanos radio-virtual más escuchado en todo el estado Jardín, y se transmite de forma simultánea por Facebook Live, YouTube Live e Instagram Live.

El programa ha tenido invitados como El Prodigio, Mia Cepeda, Robert Liriano, Jesús Gil “Masa”, Tulile, Kiko el Presidente, Kalimete, Mariachi Budda, entre otros.