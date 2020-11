El miércoles los fans de Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, se sorprendieron con el anuncio de su “retiro” a través de su cuenta de Instagram. No obstante, el asombro fue doble cuando el reggaetonero en realidad dio a conocer el nombre de su nuevo álbum: “El Último Tour Del Mundo”.

En el video se muestra a un Bad Bunny con su look pre-pandemia, con el cabello casi rapado y con el cubrebocas que utilizó mucho antes de la llegada del COVID-19.

“Buenos días a todos, gracias por estar aquí. Voy a ser breve con ustedes: la razón por la que estoy aquí es para anunciarles mi retiro de la música”, dijo en una aparente conferencia de prensa.

Tras la noticia, el puertorriqueño se ríe, apaga la televisión y busca un LP en vinilo. Al encontrarlo, lo pone en su tocadiscos y la cámara se mueve lentamente hacia un trailer de juguete. Momentos después se muestra a un camión de carga verdadero pasar y al final anuncia “El Último Tour”. “Mañana a las 12 de la medianoche”, fue el único mensaje que publicó “El conejo malo”.

Sin embargo, en su cuenta de Twitter, el intérprete de 26 años hizo pública la portada de su más reciente proyecto, además del tracklist de 16 canciones en las que se muestra que participó con Rosalía, ABRA y Jhay Cortez e incluso tiene una canción navideña.

A pesar de que los fans están emocionados por la noticia de un nuevo proyecto, muchos comenzaron a especular que el cantante si habla en serio de retirarse, pues incluso lo mencionó en la canción “<3”, de su álbum “YHLQSMDLG”.

“Y en nueve meses vuelvo y saco otro/ Pa’ retirarme tranquilo como Miguel Cotto”, cantó en febrero, hace nueve meses. Rosalía, Jhay Cortez y ABRA están listados como sus colaboradores (Foto: [email protected])

Pero, parece que esto no es del todo cierto, pues el joven artista le dijo a la revista Rolling Stone en mayo pasado que no podría dejar de hacer música, mas no le importaría salir de la vida pública y dejar de viajar por el mundo.

“Nunca me voy a retirar de hacer esto. Quizás me retire del ojo público, haciendo giras, que son fatigosas. Odio viajar. Me encantaría hacer música como lo hacía a los 14 años, cuando era mi mejor pasatiempo. Ahora mismo, estoy en el momento más feliz de mi carrera, porque estoy haciendo realidad todos mis sueños. No hay mejor sentimiento que cuando puedes decir: ‘Wow, lo estoy haciendo bien’”, reveló a la revista.

Tres álbumes en un año

“El Último Tour Del Mundo” será el tercer álbum que el rapero publique en 2020. Bad Bunny estrenó “YHLQMDLG” en febrero pasado y durante la cuarentena, el artista hizo una compilación llamada “Las Que No Iban a Salir”. Este último está formado por canciones que debieron ser publicadas originalmente en “YHLQMDLG” y “X100pre”. Bad Bunny y J Balvin están nominados a un Grammy junto con Dua Lipa y Tainy (Foto: Gustavo Caballero/South Beach Photo/Shutterstock)

Aunado a esto, fue anunciado que Bad Bunny está nominado para dos premios Grammy: Mejor Álbum de Pop Latino o Urbano por su primera publicación de este año y a Mejor Actuación de Grupo / Dúo Pop por su trabajo en “Un Dia (One Day)” de J Balvin, que en el cual también participaron Dua Lipa y Tainy.

Mientras tanto si el puertorriqueño decide alejarse de la música, seguramente encontrará otros talentos. Por ejemplo hace unas semanas trascendió que buscará suerte en la actuación, pues participará en la serie de Netflix “Narcos: México”.

Bad Bunny interpretará a Arturo “Kitty” Páez, quien formó parte de la organización del cártel de los Arellano Félix, formando parte de los conocidos como Narco Juniors. Estos aprovechaban su alto estatus social para tener conexiones importantes que permitieron desarrollar más eficientemente el paso de las actividades ilícitas del cártel y que se vieron atraídos a una vida llena de violencia y adicciones.