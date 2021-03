¿Cuáles son las estadísticas de niños/as adoptado luego de una violación o incesto?

Lamentablemente hacen décadas que el mundo vive una prolongada época o etapas del modismo y mi mayor preocupación es que se tome el aborto como una moda común o como un tema chiclets, cotidiano, oportuno y preciso para asesinar; pero estaré seguro que mis preocupaciones serán menores que ver un niño o niña sufriendo insultos y penurias en las calles, su barrios y entorno; que él o ella no sean capaz de salir a la calle por la vergüenza antes la sociedad, siendo rechazado; en esa situación todos se hacen de la vista gorda.

El tema del aborto es demasiado conflictivo en el mundo, pero en la República Dominicana puede ser muchos peor por la gran cantidad de creyentes, la nación dominicana es uno de los países más católico de Latino América.

En las últimas décadas en esta nación el aborto ha sido el tema de la papa caliente, el que nadie quería tocar, y quien lo hizo, simplemente lo hizo para satisfacer a un demarcado grupo social; pero inmediatamente pasó el objeto comprometedor.

El excelentísimo señor presidente de la República Dominicana, Luis Abinader Corona luego de tomar el mando presidencia asumió con mucha responsabilidad y dedicación el tema del aborto que, los exmandatarios del país: Hipólito Mejía, Leonel Fernández Reina y Danilo Medina Sánchez ninguno quisieron asumir estas responsabilidades por los conflictos sociales que llegarían en un país de tantos devotos.

El primer país en el mundo en despenalizar el aborto fue Corea del Norte de Asia Oriental en el año 1950, el segundo en hacerlo fue Hungría, luego en el año 1955 otros 15 países despenalizaron el aborto, el primer país de la zona en despenalizar esta práctica fue Cuba en 1965, en 1973 se unieron tres países más; incluyendo en ese grupo a Estados Unidos y para esa época ya sumaban 21 países.

En este año 2021 se han sumado cuatro países más: Argentina, Australia, Corea del Sur y Tailandia; totalizando 67 países con características diferentes de raza, color, idioma, cultura, religión (uno de los factores más influyentes para que el aborto no sea aprobado, el mayor), política, democracia, …; esos países solo han tenido la voluntad y la decisión de hacerlo, de que las madres que son la que sufrirán todas las penurias y desaciertos de la sociedad y del mundo; ahí deben salir los defensores del aborto.

En la República Dominicana el juego está trancando por las tres supuestas causales del aborto: 1. Producto de una violación o incesto, 2. Cuando el embarazo pone en peligro la vida o la salud de la madre y 3. Por malformación incompatible con la vida. Este tema debe ser tratado por lo que estudiaron medicina, los médicos, ellos tienen poder en la tierra para tratar este tema; no es tema de discusión y toma de decisiones para religiosos y menor para político; claro está en un primer orden; el aborto se parece a los temas políticos de Cuba y Venezuela usado por Estados Unidos cuando está caliente en otra parte del mundo, entonces toca estos temas y pasa el tiempo y se olvida.

La verdad es que la violación o incesto son dos temas delicados, engorroso, dificultoso, engorroso y podríamos decir hasta gelatinoso; ¿cuál será las estadísticas reales de esta organizaciones y personalidades que defienden de la boca para fuera el aborto? pero es bueno saber a ¿cuántos niños/as han adoptado después de un aborto o incesto? No hay dudas que las iglesias juegan su papel especial, tal y como deben juzgarlo, pero ¿cuántos niños/as adoptan las iglesias después de estas horribles prácticas? ¿cuáles y cuántas son esas instituciones que asumen ese rol de criar y educar esos niños/as para que no sean identificados y marcados en la sociedad cuando deambulan por las calles? ¿cuáles y cuántas?

Bien, entonces veneramos, cuidamos y elogiamos, ellas pueden tener esa libertad de cuando se trata esa situación; entonces ella y sus familiares toman la decisión, no el que anda con la bandera, no el que pone una foto en la red; esa familia es la que vas a cargar con todas las situaciones de esa criatura, no el legislador, el religioso o el político; hablar y defender situaciones reales son diferentes.

Estas tres partes se parecen a las tres principales partes del cuerpo: cabeza, tronco y extremidades; otra de las causales que por ser otra mas no resta importancia, mucho menos el miedo, el terror que causa; cuando el embarazo pone en peligro la vida o la salud de la madre, cuando se trata este tipo de situación; tanto la madre como la familia deben tomar la decisión, no alguien con una bandera o aquel que twitteo, no al aborto; ella como ser divido que Dios trajo a la tierra tendrás más hijos o acaso cuando el fruto está dañado mochamos el árbol; son similitudes muy comunes de los seres vivos.

La malformación incompatible con la vida es otra de las razones conflictivas para la aprobación del aborto; aun siendo tres temas diferentes, pero guardan unas características muy similares, el derecho a la vida; aproximadamente 190 diputados y 32 senadores tienen el control de aproximadamente 11 millones de habitantes; esos legisladores se harán cargos de cargo de esos niños/as rechazado y marcado por la sociedad; además quienes cargarán con las necesidades educativas, salud y el rol social de ese niño/a con algún tipo de malformación; aparecerán blogueros… buscadores de me gusta, like; ¿quién ayudará a esa criatura rechazada por su entorno? Felicito a esa madre y familia que quieren tener ese niño/a, ese es deseo que debe respetarse; eso sí es querer una madre, permitir que ella decida.

Quizás el Estado se hace responsable a las necesidades de un niño/a con algunas de esa característica porque, aun así, debe ser una decisión de la madre, su familia y de quienes tiempo libertad para hablar de la vida en la tierra; después de las opiniones y recomendaciones de los médicos puede venir bien un consejo u opinión espiritual, una Padre Nuestro o un Ave María. Cuando el religioso, el abogado, el legislador, el arquitecto, el delincuente, el Papa, el terrorista están enfermos; todos van donde el médico – el doctor; ningunos rezan, dan gracias después que están en salud, es tiempo de ciencia, no de mitos o de creencia.

De los defensores del aborto quienes han adoptado un niño después de esta práctica endemoniada, fatal y cruel, donde están los registros de adopción por iglesias o defensores. Debe ser terrible que un padre o madre después que violen una niña tener un hijo de ese violador que maltrató en todo sentido a su hija; debe ser traumático ver ese bebé y recordar ese violador, cuantas culpas y responsabilidad social para esa familia, aún peor tenerlo sin querer, pero también si lo quieren tener hay que respetarlo y si es decisión familiar o de la madre hay que respetarla. ¿Cuáles lo adoptan, dónde están estos datos estadísticos?

En algún momento el aborto será tema del pasado, porque tarde o temprano tendrán que aprobarlo; lo que preocupa es que se convierta en una moda mejorada, oficial y permitida de abortar porque me dio la gana; ahí no, jamás estaré de acuerdo con esa irresponsabilidad, si estoy y estaré muy de acuerdo con las tres causales del aborto cuando cumplen con esas características; pero deben saber que, el que se tira al río a pescar no encontrara una lavadora o que en mar jugará béisbol; la Ley debe ser precisa e implacable.

Por Juan Pablo Bourdierd