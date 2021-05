Mercedes logró detener finalmente el cronómetro del cambio de neumáticos en el monoplaza de Valtteri Bottas en el Gran Premio de Mónaco del pasado domingo, al lograr sacar una rueda atascada en su coche dos días después de verse obligado a abandonar la carrera.

La escudería alemana publicó un video el jueves en el que se ve a un mecánico agachado liberando el neumático frontal derecho con un equipo especial en la fábrica en la mañana del martes.

💔 The moment Valtteri's excellent #MonacoGP fell apart on Sunday.



