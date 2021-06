En su cuenta de Twitter, la ex actriz de contenidos para adultos publicó un mensaje contra Israel con una referencia hacia la época nazi

En redes sociales, la exactriz porno de origen libanés Mia Khalifa ha sido foco de críticas a raíz de una polémica que se generó en torno a un comentario que hizo sobre Israel, que en los últimos días ha mantenido una violenta confrontación con el grupo terrorista Hamás.

La ex artista, ahora reconvertida en empresaria, subió unas fotos tomando una copa de champagne antiguo con el mensaje: “Mi vino es más viejo que tu ‘estado’ de apartheid”. De esta forma, Khalifa deslegitimó a Israel como estado y aseguró que lleva adelante una política de segregación racial hacia los palestinos. En cuanto a la fecha, hizo referencia a la fecha de declaración de Independencia de Israel en 1948, cinco años después de el embotellamiento de su bebida, en 1943.

My wine is older than your apartheid “state” pic.twitter.com/CTpAitpKZP

La publicación generó un ‘tsunami’ de reacciones, con muchos usuarios de Twitter -incluidos algunos conocidos periodistas- que señalaron que tanto el alcohol como su antiguo trabajo como estrella del porno son ilegales en Gaza, y que podrían dar lugar a su inmediata detención o ejecución.

When you’re vibing and hear someone call the apartheid in Palestine a “war” pic.twitter.com/FE38XNLxuh