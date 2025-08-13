Melissa Santos cautiva a la diáspora dominicana en dos de sus fiestas más icónicas en Nueva York

Bartolo García

Santo Domingo. – La reconocida comunicadora Melissa Santos vivió dos semanas llenas de emociones y orgullo patrio al participar en el Desfile Dominicano de Manhattan y la Gran Parada Dominicana del Bronx, dos de las celebraciones más importantes para la comunidad dominicana en el exterior.

El pasado fin de semana, Santos asumió un doble rol en el Desfile Dominicano de Manhattan: ser conductora de la transmisión televisiva y, al mismo tiempo, recorrer la icónica Sexta Avenida junto a miles de compatriotas que ondeaban con entusiasmo la bandera tricolor.

La presentadora compartió sonrisas, selfies y abrazos con una multitud que le manifestó su cariño y admiración, en un ambiente lleno de música, color y orgullo por las raíces dominicanas.

“Poder vivir la experiencia en las calles y, al mismo tiempo, llevarla a la pantalla es un privilegio. El cariño que sentí de la gente es algo que guardaré siempre en el corazón”, expresó con emoción Santos.

La transmisión especial estuvo a cargo de un equipo estelar conformado por Michael Miguel Holguín, Jenny Blanco y Nahiony Reyes, quienes junto a Santos compartieron momentos vibrantes con artistas, personalidades y la comunidad.

Días antes, Melissa también fue parte fundamental de la Gran Parada Dominicana del Bronx, donde por segundo año consecutivo compartió la conducción con Nahiony Reyes y Michael Miguel.

Allí, nuevamente demostró que, como ella misma afirma, “donde haya un dominicano, siempre habrá una historia que contar y un motivo para celebrar”.

Estas participaciones han reforzado su cercanía con la diáspora, que la reconoce no solo por su trabajo en televisión, sino también por su sencillez y calidez fuera de las cámaras.

Actualmente, Melissa Santos es una de las presentadoras principales de Too Much en la Noche y La Opción 13.0, programas en los que ha consolidado un estilo fresco, versátil y muy conectado con el público.

Su carrera, marcada por la disciplina y el profesionalismo, la ha llevado a ser una figura querida en el país y admirada por los dominicanos en el extranjero.

Para Santos, estos eventos no son solo compromisos laborales, sino oportunidades para reafirmar su orgullo por la cultura y la identidad nacional.

Su paso por Nueva York dejó claro que su carisma trasciende fronteras y que su voz y presencia seguirán siendo un puente entre la República Dominicana y su gente en el exterior.

