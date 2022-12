Meliá Hotels International y el tenista Rafa Nadal crean una nueva marca de hoteles lifestyle bajo el nombre de ZEL

What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

Madrid, 15 de diciembre de 2022. El tenista Rafael Nadal y Gabriel Escarrer, CEO de Meliá Hotels International, presentaron hoy en Madrid el proyecto hotelero ZEL. Una nueva marca de hoteles vacacionales y de ocio urbano que comenzará a operar primero en España, para posteriormente posicionarse en los principales destinos de Europa, Oriente Medio, Asia y América.

La Joint Venture entre estas dos marcas globales de origen mallorquín aspira a un crecimiento internacional consistente, que capitalice su poderoso carácter mediterráneo como principal seña de identidad. Además, se le sumarán partners estratégicos que le van a acompañar en su expansión internacional en diferentes ámbitos como gastronomía, decoración, well-being y tecnología.

Para Gabriel Escarrer, “el resultado de sumar el liderazgo inspirador de Rafa Nadal y la experiencia internacional de más de 65 años en la creación de hoteles de lujo y la gestión hotelera de Meliá, se materializa hoy en el diseño de una marca única, que enamorará al viajero y sorprenderá a las nuevas generaciones. Una marca de hoteles innovadora, llena de energía, con una nueva interpretación del bienestar y modelo de sostenibilidad. Estamos felices de poder colaborar al fin, como socios en este proyecto, con un icono a nivel personal y deportivo como es Rafa”.

Para Rafael Nadal, “el lanzamiento de nuestra marca de hoteles es un proyecto que, como español, mallorquín y como viajero por todo el mundo, he tenido en mente. Zel es sinónimo de sentirse bien en cada momento, disfrutar de la vida y de la manera que tenemos de vivirla en todo el Mediterráneo. Desde el primer momento me atrajo este nuevo concepto que hemos ido desarrollando conjuntamente con Meliá. Confío en que Zel sea una historia de éxito y crecimiento y que sea disfrutada por todos los que vayan a los hoteles, que al final es la razón de su creación.”

El plan de expansión elaborado prevé la firma de más de 20 hoteles en 5 años, focalizándose en destinos con una clara orientación al turismo de ocio premium y al concepto bleisure en las principales regiones en las que la compañía Meliá Hotels International está presente: en Europa, América, Oriente Medio y Asia. En una primera fase, la marca apunta a crecer en destinos de la costa del Mediterráneo y capitales como Madrid, París y Londres, estando previsto que el primer hotel ZEL se abra en Mallorca en el año 2023.

ZEL: la celebración del estilo de vida mediterráneo.

El proyecto se sustenta en el posicionamiento de ambas marcas como embajadores de los valores y el estilo de vida mediterráneo: la pasión por vivir al aire libre, la buena gastronomía, el foco en la arquitectura y el diseño para crear espacios amplios y luminosos, donde se priorice la conexión con la naturaleza, el cielo y el mar. Los clientes de los hoteles ZEL podrán cuidar “cuerpo y alma” a través de las experiencias well-being que podrán organizar a su manera: actividades en grupo o individuales para el ejercicio físico y el fitness.

ZEL ofrece una nueva experiencia inspiradora de home-away-from-home que evoca el modo de vida de una casa mediterránea, con un patio como corazón del hotel y como punto de flujo y conexión. El patio, un elemento tan presente en todo el Mediterráneo, dará paso a otros espacios como terrazas, rooftops o beach clubs que serán protagonistas de la vida al aire libre, y donde se podrá admirar y disfrutar de panorámicas de gran belleza. Todo ello de la mano de una atmósfera orgánica con un diseño relajado, gastronomía local, bienestar natural y experiencias compartidas inesperadas y vibrantes. Los clientes de Zel podrán acceder a una comunidad digital donde poder compartir sus experiencias y continuar con su estilo de vida una vez finalizada su estancia.

Como atributo destacado, los hoteles promoverán también el encuentro e interacción social y las experiencias, mediante una diversidad de “rincones pop-up” dedicados a la artesanía, la estética, o la cata de productos de marcas colaboradoras.

Acerca de Meliá Hotels International

Fundada en 1956 en Palma de Mallorca (España), Meliá Hotels International cuenta con más de 400 hoteles abiertos o en proceso de apertura, en más de 40 países, y un portfolio de diez marcas: Gran Meliá Hotels & Resorts, ME by Meliá, The Meliá Collection, Paradisus by Meliá, Meliá Hotels & Resorts, ZEL, INNSiDE by Meliá, Falcon’s Resorts by Meliá, Sol by Meliá, y Affiliated by Meliá. La Compañía es una de las hoteleras líderes mundiales en el segmento de hoteles vacacionales y su experiencia en este ámbito le ha permitido consolidarse en el creciente mercado de hoteles urbanos inspirados en el ocio. Su compromiso con el turismo responsable le ha hecho ser reconocida como la hotelera más sostenible de España y Europa según el último Corporate Sustainability Assesment de S&P Global (Silver Class). Meliá Hotels International también forma parte del IBEX 35. Para más información, visite www.meliahotelsinternational.com