Meliá Hotels International revalida un año más su liderazgo en Sostenibilidad en la industria hotelera. A pesar del profundo impacto de la crisis del coronavirus en el sector turístico, la compañía hotelera más grande de España ha seguido reforzando su compromiso para contribuir a la lucha contra el cambio climático y ayudar a preservar el futuro de los destinos turísticos.

El Corporate Sustainability Assessment (CSA) de S&P Global es la evaluación mundial más exhaustiva del desempeño en sostenibilidad de más de 10.000 compañías de todos los sectores. En 2019 y 2020, Meliá ocupó la primera posición de la industria hotelera a nivel global y en 2021 mantiene el liderazgo en Europa y España. Particularmente, el Grupo es líder global en la dimensión Económica y de Gobernanza, y obtuvo una vez más la mejor puntuación (de todo el perímetro de empresas evaluadas) en materia de Estrategia de Cambio Climático.

“Con nuestra presencia global en cuatro continentes, hemos apostado por impulsar un nuevo modelo de hotelería sostenible y responsable, que aumente su contribución a la sociedad y que sea más respetuoso con el planeta. Estamos muy orgullosos de que Meliá sea la marca que lidere esa transformación y seamos un ejemplo de Sostenibilidad en el mundo, pues será la clave del turismo del futuro” ha manifestado Gabriel Escarrer, Consejero Delegado de Meliá Hotels International.

Líder en Medioambiente

Fruto de su compromiso medioambiental, Meliá avanza con paso firme hacia la descarbonización hotelera como prioridad estratégica. Así, en 2015 se adhirió a los compromisos de la COP21 de París y los actualizó, tras la cumbre de Katowice, para limitar el aumento medio de la temperatura global a menos de 1, 5º. Para ello, trabaja en distintas líneas de actuación, que comienzan con el diseño y construcción de hoteles más eficientes y sostenibles y continúan con diversos proyectos para la reducción de su huella de carbono. En los últimos 5 años, se han realizado inversiones con criterios sostenibles por importe de 25 millones de euros, entre ellos para el desarrollo del proyecto CO2PERATE, destinado a mejorar el rendimiento energético e hídrico de los hoteles mediante inteligencia artificial, o incrementar la adquisición de energías limpias. Así, actualmente, el 61% del porfolio emplea energías de origen renovable (el 100% en España, Francia, Italia, Alemania y Reino Unido).

Respecto a la gestión de residuos, Meliá lanzó en 2018 una hoja de ruta para eliminar los plásticos de un solo uso y actualmente participa en un proyecto piloto de hotelería circular en Mallorca, para transformar los residuos orgánicos en compost, donarlo a los agricultores locales y adquirir de nuevo su producción. Asimismo, para reducir el desperdicio alimentario, Meliá también se apoya en tecnologías como Leanpath, que permite el registro y seguimiento de los residuos orgánicos, lo que facilita adoptar medidas para reducir hasta un 30% el desperdicio de alimentos.

Posicionamiento en materia Social y de Gobierno



La evaluación de S&P Global abarca también otros criterios que destacan el desempeño sostenible de Meliá en el ámbito social, económico y de gobernanza, siendo este último punto donde la compañía ha registrado su mejor avance, gracias a su ejercicio de transparencia y rigor informativo, los avances realizados en materia de buen gobierno o en la gestión de riesgos ESG, convirtiéndose en una de las empresas con mejores prácticas en este sentido.

También cabe destacar la gestión del capital humano, donde la compañía ha seguido fomentando la diversidad, la igualdad y la inclusión en el ámbito empresarial. En este ámbito, destaca su participación en Closingap, el clúster de empresas españolas formado en 2018 para visibilizar el potencial de aportación de valor económico y social de las mujeres; o la reciente adhesión a la iniciativa “CEO por la diversidad” impulsada por la Fundación CEOE y la Fundación Adecco.

Acerca de Meliá Hotels International:

Fundada en 1956 en Palma de Mallorca (España), Meliá Hotels International cuenta con más de 380 hoteles abiertos o en proceso de apertura en más de 40 países bajo las marcas Gran Meliá Hotels & Resorts, Paradisus by Meliá, ME by Meliá, Meliá Hotels & Resorts, INNSiDE by Meliá y Sol by Meliá, además de un amplio portfolio de hoteles bajo el sello Affiliated by Meliá. La Compañía es una de las compañías líderes mundial en el segmento de hoteles vacacionales y su experiencia en este ámbito le ha permitido consolidarse en el creciente mercado de hoteles urbanos inspirados en el ocio. Su compromiso con el turismo responsable le ha hecho ser reconocida como la hotelera más sostenible de España y Europa en 2020 según el último Corporate Sustainability Assesment de SAM, así como la séptima compañía del mundo (y primera del sector turístico) en gestión sostenible, según el Wall Street Journal y la única empresa turística española entre los “Europe’s Climate Leaders 2021” según Financial Times. Meliá Hotels International también forma parte del IBEX 35 y es la hotelera española con mejor reputación corporativa (Ranking Merco).