Melba Grullón presenta “Inteligencia para Sanar” en la Feria del Libro Santo Domingo 2026

La autora compartió su obra durante un conversatorio sobre escritura y transformación personal, celebrado en el Pabellón de las Buenas Palabras del Teatro Nacional

Santo Domingo.– Melba Grullón Ubiñas presentó su libro “Inteligencia para Sanar” durante la XXVIII Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2026, en el marco del conversatorio “Poniendo palabras a tu visión: claves para convertirte en autor A90D”.

La actividad se desarrolló en el Pabellón de las Buenas Palabras, Sala Ravelo del Teatro Nacional, y reunió a un panel de autores de libros de alto impacto para compartir experiencias vinculadas al proceso de escritura y publicación.

El conversatorio fue organizado por Bienetre Editorial y moderado por su CEO, Keila González Báez, escritora y estratega de Legado Intelectual, además de creadora del método A90D, “Autor en 90 días”.

González Báez también participa en la obra como prologuista de “Inteligencia para Sanar”, libro en el que Grullón Ubiñas recoge experiencias personales, aprendizajes y herramientas vinculadas a procesos de transformación y crecimiento.

Según la descripción de la obra, la autora incorpora entrenamientos especializados en el área de inteligencia recibidos en cinco países, además de estrategias, toma de decisiones, espiritualidad y experiencias relacionadas con procesos de sanación.

El libro propone además ampliar la manera en que se comprenden los conceptos de inteligencia y sanación, conectando ambos elementos a través de experiencias y reflexiones desarrolladas por la autora.

La presentación de “Inteligencia para Sanar” se sumó a las actividades literarias de la feria, ofreciendo un espacio para abordar la escritura, la transformación personal y la construcción de una obra a partir de experiencias y aprendizajes.

Con información de Nicolás Grullón Ubiñas