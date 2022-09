McDonalds lanza una ‘Cajita Feliz’ para adultos

McDonald’s lanzará el 3 de octubre una ‘Cajita feliz’ edición limitada para adultos en colaboración con la marca de ropa Cactus Plant Flea Market (CPFM), informa CBS News.

“Recuerda que nunca eres demasiado viejo para una ‘Cajita feliz'”, escribió la compañía en su cuenta de Twitter.

tell me ur fave and i’ll tell u mine pic.twitter.com/msuxetDvws