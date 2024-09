Max Verstappen critica duramente a Red Bull tras su decepcionante resultado en el Gran Premio de Italia

Max Verstappen, tras su decepcionante resultado en el Gran Premio de Italia, expresó su frustración con Red Bull, afirmando que el equipo ha transformado el auto, que fue el más dominante el año pasado, en un “monstruo”. Esta es la sexta carrera consecutiva en la que el campeón del mundo no logra subir al podio, lo que ha permitido a sus rivales más cercanos, como Lando Norris de McLaren, reducir la brecha en la lucha por el campeonato de pilotos.

El neerlandés, que terminó en sexto lugar en Monza, destacó que la situación actual del equipo es alarmante y que Red Bull necesita realizar cambios significativos en el auto para seguir siendo competitivo en lo que resta de la temporada. “En este momento, ganar ambos campeonatos no es realista”, afirmó Verstappen, subrayando que el coche ha pasado de ser dominante a ser “inmanejable” en cuestión de meses.

Max: "It's really bad at the moment. Before Baku we have a lot to do – basically change the whole car."



