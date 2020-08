Una persona fue asesinada a tiros este 29 de agosto en Portland (Oregón), donde se registraron enfrentamientos cuando una caravana de coches con seguidores del presidente estadounidense, Donald Trump, pasaba por las calles de la ciudad, en las que estaban reunidos manifestantes del movimiento Black Lives Matter.

I’m out in the Portland suburbs, where hundreds of Trump supporters are gathering for an event. They say they will be driving into Portland later tonight. pic.twitter.com/NUHy5e4TnP — Mike Baker (@ByMikeBaker) August 29, 2020



Sin embargo, todavía se desconoce si el suceso está relacionado con las protestas.

Antifa rioters try to physically block the Trump cars from driving in downtown Portland. They get maced instead of run over. #PortlandRiots pic.twitter.com/qx3mJFz24K — Andy Ngô (@MrAndyNgo) August 30, 2020



Cientos de vehículos de simpatizantes del mandatario entraron este sábado en la urbe con banderas en su apoyo. Durante los choques, manifestantes lanzaron diversos objetos a la caravana, a lo que las personas que apoyan a Trump respondieron con gas pimienta y disparos de pistolas de paintball.

En videos, que se difundieron en redes sociales, se puede observar también cómo un grupo de personas salió a la carretera en un intento de bloquear el paso de la caravana.

Se produjeron detenciones, pero de momento se desconoce su número exacto.