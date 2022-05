El gobernador Greg Abbot informó que el atacante, identificado como Salvador Ramos, fue abatido. Es uno de los ataques contra centros educativos de Estados Unidos más mortíferos de los últimos años

Al menos 21 personas murieron este martes en un tiroteo registrado en la escuela primaria Robb Elementary, situada en el distrito escolar de la ciudad de Uvalde, en el estado de Texas, según las autoridades, informa AP.

Entre los fallecidos se encuentran dos personas adultas, una de los cuales fue identificada como la profesora Eva Mireles. Aún se desconoce la identidad de la otra víctima mayor de edad, así como la de los niños, detalla Texas Tribune. El autor de la matanza resultó muerto tras ser abatido por las fuerzas del orden.

La masacre escolar de este martes es la más mortífera en la historia de Texas y la segunda en el número de víctimas mortales en escuelas primarias, intermedias o secundarias a nivel nacional, según The New York Times.

Según el gobernador de Texas, Gregg Abbott, el atacante estaba armado con una pistola y posiblemente también portaba un rifle. Fue identificado como Salvador Ramos, de 18 años, residente de Uvalde.

Los heridos fueron atendidos en al menos dos hospitales. El Hospital Uvalde Memorial informó a través de Facebook que brindó asistencia médica a 13 niños en su sala de urgencias, y que dos de ellos fallecieron. Otro hospital, University Health, atendió a dos pacientes que también fueron heridos en el tiroteo, un menor y una mujer de 66 años que se encontraba en estado crítico.

El senador estatal Roland Gutierrez señaló, citando a la Policía, que antes de abrir fuego en la escuela Salvador Ramos mató a su abuela con dos rifles que había comprado por su cumpleaños. Otras fuentes oficiales precisaron posteriormente que la abuela sobrevivió al ataque y que está siendo tratada por los médicos.

Además, según Gutierrez, el autor de la masacre insinuó en sus redes que podría haber un ataque. El político anotó que Ramos «sugirió que los niños tuvieran cuidado«.

El tiroteo ocurrió a las 11:30 (hora local), cuando Ramos estrelló su coche fuera de la escuela y luego corrió hacia el edificio, según el portavoz del Departamento de Seguridad Pública de Texas, Travis Considine. Dos policías abrieron fuego contra el tirador antes de la llegada de los refuerzos, pero fueron alcanzados por disparos.

Flag being lowered at the White House pic.twitter.com/N3nMCe5SYg