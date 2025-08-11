Más estados en EUA restringen tarjeta de alimentos; dominicanos saldrán perjudicados

Por Ramón Mercedes

NUEVA YORK.- El secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., anunció el pasado fin de semana que seis estados adicionales habían recibido exenciones que les permiten prohibir el uso de los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) en ciertos alimentos y bebidas procesadas.

De acuerdo al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), Virginia Occidental, Florida, Colorado, Luisiana, Oklahoma y Texas, donde residen decenas de miles de dominicanos, son los nuevos estados que han aprobado nuevas exenciones. Este cambio afectará a aproximadamente 8.5 millones de personas en estos estados.

El SNAP proporciona beneficios alimentarios a familias de bajos ingresos para complementar su presupuesto de comestibles para que puedan costear los alimentos nutritivos esenciales para la salud y el bienestar.

“Durante años el SNAP ha utilizado el dinero de los contribuyentes para financiar refrescos y dulces, productos que alimentan las epidemias de diabetes y enfermedades crónicas en Estados Unidos”, comentó el secretario Kennedy del HHS, en un comunicado de prensa.

Las nuevas exenciones de SNAP, que varían según el estado, significan que a partir de 2026 ciertos tipos de alimentos ya no podrán comprarse utilizando tarjetas de transferencia electrónica de beneficios (EBT), que se cargan mensualmente con pagos para gastar en proveedores de comestibles participantes en todo el país.

La policía está buscando a un hombre armado enmascarado que disparó fatalmente a un hombre de 33 años en la cabeza afuera de una tienda de tabaco del Bronx el jueves por la noche, dijeron las autoridades.

Otra persona fue muerta de varios disparos por un desconocido frente a Exotic World Smoke Shop, ubicado en 1629 de la avenida Westchester en la sección Soundview, en El Bronx.

Según el Departamento de Policía de Nueva York , los oficiales del Precinto 43 respondieron a una llamada al 911 sobre un tiroteo frente a alrededor de las 10:30 p. m. del 7 de agosto.

Al llegar los agentes, encontraron a la víctima en la acera con una herida de bala en la cabeza. El personal de emergencias médicas también lo trasladó al Centro Médico Jacobi, donde fue declarado muerto. La policía aún no ha identificado públicamente a la víctima.