Más de un millón de dominicanos se han unido a Qik Banco Digital

El crecimiento del neobanco evidencia la creciente adopción de soluciones financieras digitales en el país.

Santo Domingo, D.N. – Qik Banco Digital Dominicano, S.A. – Banco Múltiple, filial de Grupo Popular y primer neobanco de la República Dominicana, informó que superó el millón de clientes, un hito que confirma la creciente adopción de una experiencia bancaria completamente digital por parte de los consumidores dominicanos.

Desde el inicio de sus operaciones, el 15 de noviembre de 2022, Qik ha mantenido una trayectoria de crecimiento sostenido. A la fecha, registra activos superiores a RD$17 mil millones, una cartera de crédito de más de RD$7 mil millones y depósitos que superan los RD$12 mil millones.

Los clientes de Qik tienen una edad promedio de 32 años, aunque su base incluye personas de distintas generaciones, reflejando que la adopción de los servicios financieros digitales se extiende cada vez más entre diferentes segmentos de la población.

Santo Domingo, Santiago, La Vega y San Cristóbal son las provincias con mayor concentración de clientes. Entre las principales categorías de consumo se encuentran supermercados, servicios, restaurantes y combustibles, lo que evidencia la integración de Qik en las actividades financieras cotidianas de sus usuarios.

“Llegar a un millón de clientes representa, sobre todo, la confianza de las personas que han elegido a Qik para manejar sus finanzas y alcanzar sus metas. Es una confianza que valoramos profundamente y que también nos compromete a seguir innovando y mejorando cada día la experiencia que les ofrecemos”, afirmó Arturo Grullón, vicepresidente ejecutivo y gerente general de Qik Banco Digital.

Grullón agregó que la entidad continuará enfocada en desarrollar soluciones simples, ágiles, seguras y cada vez más personalizadas, aprovechando la tecnología para eliminar fricciones y responder mejor a las necesidades financieras de sus clientes.

Para conmemorar este hito, Qik realizó un encuentro con clientes que han formado parte de distintas etapas de su crecimiento desde el lanzamiento de la plataforma. Durante la actividad, la entidad reconoció el aporte de estos clientes —los Qikers— a la evolución del neobanco y celebró junto a ellos la superación del millón de personas vinculadas.

Los interesados en convertirse en clientes de Qik pueden descargar la aplicación, disponible en App Store y Google Play, o registrarse a través de qik.do.