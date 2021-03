Un grupo de 272 abogadas y abogados dominicanos que apoyan la inclusión de las tres causales para la interrupción voluntaria del embarazo en el Código Penal enviaron una carta al presidente Luis Abinader pidiendo que ejerza su liderazgo político para que esta reforma legal sea una realidad y cumpla con sus obligaciones constitucionales de respetar, proteger y hacer efectivos los derechos a la vida, a la salud, la autonomía, y la dignidad de las mujeres y las niñas dominicanas.

En la misiva, las y los doscientos setenta y dos juristas establecen que la inclusión de las tres causales de eximente de responsabilidad penal por la interrupción voluntaria del embarazo constituye una medida constitucionalmente válida, y aseguran que al prohibir el aborto en todos los casos el país está en violación de todas las normas de salud y derechos humanos que existen, incluyendo la Constitución de la República.

Afirman que obligar a una mujer, a una niña o adolescente a mantener un embarazo producto de una violación sexual, o incesto, llevarlo a término cuando existe constancia de la inviabilidad fuera del útero o cuando su vida corre peligro por este embarazo, constituye un acto cruel, inhumano y degradante.

A continuación, la carta completa:

Carta abierta al presidente Luis Abinader

Asunto: Apoyo de abogadas y abogados a la inclusión de las tres causales para la interrupción voluntaria del embarazo en la reforma del Código Penal

30 de marzo de 2021

Sr. Luis Abinader

Presidente Constitucional de la República Dominicana

Palacio Nacional

Señor presidente:

Desde el 24 de marzo, nuestro Congreso está discutiendo la reforma del Código Penal. Este debate incluye la despenalización del aborto en tres causales: cuando el embarazo suponga un riesgo para la vida de la mujer o niña embarazada, cuando el feto no sea viable, y cuando el embarazo sea resultado de violación o incesto. Las abogadas y abogados suscribientes le recordamos que desde su posición puede ejercer su liderazgo político para que esta reforma legal sea una realidad y cumpla así usted, señor presidente, con sus deberes constitucionales de respetar, proteger y hacer efectivos los derechos a la vida, a la salud, la autonomía, y la dignidad de las mujeres y las niñas dominicanas.

Como bien ha afirmado la Comisión Especial designada por la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo para el estudio del proyecto del Código Penal, la inclusión de las tres causales de eximente de responsabilidad penal por la interrupción voluntaria del embarazo constituye una medida constitucionalmente válida, en la medida que cada una de las causales protege derechos fundamentales de las mujeres, que de otro modo serían vulnerados, al estar legalmente obligadas a continuar un embarazo en contra de su voluntad y su vida en dignidad en los tres supuestos indicados.

La primera causal, eliminando la penalización de la interrupción del embarazo cuando suponga un riesgo para la vida de la mujer o niña, responde al mandato constitucional de la protección del derecho a la vida, a la salud y a la atención médica de la mujer y las niñas. La segunda causal sobre la inviabilidad del feto protege los derechos a la dignidad, a la integridad física y psíquica de la mujer. Y la tercera causal que permite interrumpir el embarazo cuando sea resultado de violación o incesto, está íntimamente ligada con la imperativa protección de los derechos a la dignidad, a la integridad física y psíquica de la mujer y al libre desarrollo de la personalidad. En efecto, obligar a una mujer, a una niña o adolescente a mantener un embarazo producto de una violación sexual, o incesto, llevarlo a término cuando existe constancia de la inviabilidad fuera del útero de la mujer o cuando su vida corre peligro por este embarazo, constituye un acto cruel, inhumano y degradante según ha sido considerado el Comité de Derechos Humanos de la ONU a través de su jurisprudencia.

Las estadísticas son claras: las leyes que penalizan el aborto de manera absoluta no reducen la cantidad de abortos, sino que empujan a las mujeres a someterse a tales procedimientos en condiciones de extrema inseguridad y precarias condiciones de higiene y salubridad. Como indican los estudios sobre el tema, esta es una importante causa de muerte y de graves daños a su integridad física. La despenalización por causales es el estándar mínimo de protección en salud materna, según los organismos internacionales rectores de la salud como la OMS y la OPS.

Si bien aprobar las causales no obliga a ninguna persona a abortar, es imperativo que las mujeres y niñas dominicanas tengan la posibilidad de decidir por sí mismas si interrumpir, o no, un embarazo en estas tres situaciones excepcionales, sin sufrir ninguna consecuencia legal por la decisión que puedan tomar. De igual manera, es vital que no haya consecuencias legales para los servidores de la salud que les asistan (doctores, enfermeras, laboratoristas, entre otros).

El Estado se configura como garante de derechos de las personas, de la libertad individual y de la justicia social, y usted, como presidente constitucional, se ha comprometido con la protección y defensa de los derechos de la población y el respeto a la Constitución. Es lamentable que la República Dominicana no provea el estándar mínimo de protección legal para la salud materna a las mujeres y las niñas de este país.

No podemos dejar de enfatizar que las tres causales persiguen armonizar derechos fundamentales en conflicto, justamente como ordena la Constitución dominicana en su artículo 74. Este ejercicio de armonización de derechos fundamentales no es extraño en nuestra legislación, ni siquiera cuando del derecho a la vida se trata. Es así que, a modo de ejemplo, nuestro actual código penal reconoce en su artículo 328 la “legítima defensa” como eximente de responsabilidad penal para el homicidio. Por el contrario, la penalización absoluta de la interrupción voluntaria del embarazo no solo resulta una solución irrazonable, desproporcionada y por ende contraria al artículo 74, sino que, desconoce en su totalidad los derechos a la vida, la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

En vista de todo lo anterior, le exhortamos que, como presidente de la República Dominicana y líder del partido mayoritario en el Congreso, impulse y lidere a su partido para que la interrupción del embarazo en estas tres causales sea legal, segura y gratuita. Aprobar el aborto en estas tres causales es garantizar la vida, salud y dignidad de las mujeres y niñas dominicanas.

Respetuosamente,

Ivanna Molina Peña

Indiana Jiménez Guerrero

Ansel Sierra Ferreira

Raimy Reyes

Amaury Reyes Torres

Anderson J. Dirocie D.

Patricia M. Santana Nina

Mary Fernández Rodríguez

Francisco Álvarez Valdez

Altagracia Balcácer Molina

Gladys Piñeyro Serrano

Bienvenida Mendoza

Susana Dionicio Montas

Melina Zaiz

Yildalina Tatem Brache

Alexandra Sánchez García

Paola Pelletier

Darlin Joel Polanco

Rasiel Salcedo

Ismael Tavárez Beras

Michelle Perezfuente

Glenys De Jesús Checo

Yulianna Ramón Martínez

Sheila Encarnación Castillo

Geny N. Lozada Núñez

Neftalí Solís Encarnación

Rosa Lina Núñez

Laura Pérez Díaz

Mariel Ortega De los Santos

Orlando González

Oscarina Ureña Martínez

Erwin Ramón Acosta Fernández

Nelson Nina de León

Lourdes S. Medina Romero

Amaya Olivo Espinal

Susana Gautreau De Windt

Sabrina Alba

Domingo Ant. Grullón

Natalia Ramírez-Morún

Anthony Melo

Joey Núñez Aybar

Johan Francisco Guzmán

Perla Rivas

Romina Figoli Medina

Carlos Rosario

Yasmín Cerón Castro

Laura E. Paniagua Ortiz

Javier Blanco

Josefina Almánzar

Nicole Astacio

Mariel Alfau Romero

Yadira Durán

Pamela Ramírez

Luz Esmeralda Pinales Marte

Laisa Santana

Emilio A. Zucco S.

María Fernanda López Pérez

Ady Marie Vargas Grullón

Crismelin Mejías

Priscile Morillo

Rocío Carolina Henríquez

Tamara Aquino

Gabriela Núñez

Ramón Fondeur Silvestre

Jesús Dionisio Jerez

Sara Cruz Cid

Liz Anna Martínez

Hernán Mejía

Nilsa López

Rosalía Sosa Pérez

Gloria Henríquez

Nataly M. Batlle

Bartolomé Pujals

Deivis Cabrera

Vilma Cabrera Pimentel

Elka Scheker Mendoza

Nicole Acta

Jennifer Gómez Caraballo

Lissa Aquino

Erinia Peralta

Claudia Rosario

Fabiola Disla

Katherine De La Cruz Jaime

Zastaba Desireé Dotel Pujols

Somnia Vargas

Katia Ríos Goico

Marianela Carvajal Díaz

Maurice Sánchez

Koral Álvarez

Diana De Camps

Anyelo Minier

Jaime Francisco Rodríguez

Juana Birmania Gutiérrez Castillo

Ángela Alfau

Angélica Toribio

Alina Guzmán

Félix Nova Hiciano

Luis Apolinar Abreu Javier

Germania Elisabeth Mercedes Pérez

Elina Castillo

Gabriela Balaguer

Hans Martínez

Melanie María Holguín Martínez

Tobías Fernández

Cipriano Rhadamés Mercedes

Dayleyni Ortiz

Jesús Mártires Plata Medina

Brianda Hernández

Annsherly Reyes

Chelsea Rodríguez

Jennifer de la Cruz

Lisbeth Doñé

Nicole Toribio

Marieliza Domínguez

Jade Arias

Lisbeth De la Rosa

Mell Almonte

Josué Esteban Espinal

Lisbeth Montero Henríquez

Javier A. Freites Capitán

Aracelis Crespo Díaz

Kevelin Peña

Frangely Melina De León Rodríguez

Amelia Alexandra Suarez Reynoso

Emilia Vélez

Víctor Gerónimo

Darlenis Cristina Nova

Julyka Peralta

Leslie Alcántara Dipré

Stacey Paulino

Richar Novas

Lourdes Solanyi Taveras Estrella

Emilio Fernández

Onice Grullón

Lisbeth Martínez

Ariza Martínez

Edith Rosario

Juan Zorrilla

Patricia I. Estrella

Yolanda Martínez Z.

Juan Manuel Paredes

Kamily M. Castro Mendoza

Laura Karina Rodríguez

Leniza Hernández Orozco

Nery Montero

Lorenny Bruno

Danna Ly Acosta

Roberto A. Sánchez Montero

Ismeylin Lara Sánchez

María Virginia Irizarry

María Magdalena Sosa

Bernardina Peña Jiménez

Anny Minerva Jaquez Reyes

Oceanne Tavárez

Emely A. Marcelo de Jesús

José M Santana

Dariel López

Abril Acosta

Yoel Alexander Grullón Robles

Linabel González Duarte

Miguel Ángel Fernández

Esmeralda Rincón Sánchez

Marisol García Oscar

Silvio Hernández Severino

Teresa Morel Mora

Desirée Alexandra Del Rosario

Elian Espaillat

Zobeyda Cepeda

Jeremy Díaz Bonnelly

Jamel Pérez

Nicanor Rodríguez Tejada

Miriam Stern Velázquez

Ricardo Ripoll

Koral Leyba

Denisse Gómez Segura

Ricardo Augusto Herrera García

Virginia Wall

Mildred Almonte

Ricardo A. Canela Contreras

Carlos Vargas

Mariela Lueje

Jeritza Pimentel

Claudia Taveras Alam

María Teresa Matos Gómez

Liex De Jesús

Yesmin Mercado

Karina Macielle Mateo Sánchez

Nathalie Abreu Mejía

Laura Veloz Guerrero

Nelson De la Rosa

Lisa M. De Los Santos Piñeyro

Enmanuel Álvarez Selman

Hayley Olivo Bordas

Lezlie Domínguez

Patricia Pérez Díaz

Nataly Santana Sánchez

Daisy García Ventura

Manuel Alejandro Fernández Hernández

Imanol Lorenzo

Farah Chepman

Susana Marieti Arias Tejada

Winie Adames

Yelandia De Jesús

Alexandra Sued

Jhonayri Vásquez

José Antonio Adames Acosta

Sarah E. Roa Ramírez

Lissette Arias

Raquel Rodríguez

Keyla Reyes

Esther Girón

Eduardo Fernando López Melo

Juana De Jesús Rojas

José L. Almánzar Paulino

Luis Arturo Acosta Balbuena

Chrystie Giselle Salazar Caraballo

José Manuel Rodríguez Santana

Diego A. D’Aniello Pérez

Claudia Tejada

César Rodríguez Muñoz

Nayibe Abel Chabebe

Angela María Guzmán Mejía

Corayma Collado

Juan Alberto Ureña Guzmán

Mary Álvarez Lam

María Graciela Cuervo Franco

Annie Domínguez

Fernanda A. Frías Peralta

María A. Carbuccia

Germaine Matos

Fabiola Medina Garnes

Penélope Arboleda Saviñón

Denisse Casado

Milyn Trisciuoglio

Margarita J Carbuccia

José E. Fernández Lockward

Emmanuel Hilario Lightbourne

Sarah Suzaña

Angélica Noboa Pagán

Laura Cristina Bretón

Seyla Fung

César V. Polanco Reynoso

Yoobanna Espaillat

Lorena de los Santos

Elbio Junior de Jesús Rodríguez Torres

Eudy Alberto Jiménez

Yunior G. Espinosa González

Adrianny Hernandez Schira

Lewis Luciano Cruzeta

Leslie C. Peña Coste

Jisel Pandelo

Nicole Pérez Milán

Eleny Salcedo

Andrea Polanco Zouain

Eduardo Domínguez

Yeneliz Checo Jáquez

Alejandra Guzmán

Eduardo Sturla

Juslivy Peña

Daniel A. Sánchez Comprés

Edward Valentín Márquez Ramón

Rafael Acosta Amador

Jaritza Rodriguez

Anny A. Polanco Lovera

Karina Valdez

Wellmy Stephania Cuevas Lantigua

Darío Rodríguez Crisóstomo

Mery E. de la Cruz

Katherine Nicole Díaz Fernández

Clara Espinosa de Abel

Rosa Antonia Lemos

Seleny M. García Lizardo