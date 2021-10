El artista urbano criollo Mark B ha vuelto a explotar en sus redes sociales por la situación en que se encuentra su carrera.

El intérprete de “Pal de velitas”, que poco más de un mes afirmó sentirse estancado, publicó este lunes una imagen totalmente en negro, reiterando que “no aguanta más” y que se retira de la música.

“Adiós, no volveré más”, escribió el cantante de “Playa y arena”.

En su perfil de Instagram solo tiene tres fotografías: una con una x de su productor Santiago Matías, otra de igual manera con Dj Topo, quien forma parte de Alofoke Radio Show y la tercera que compartió este lunes.

La mayoría de los usuarios asumió que se trataría de otra estrategia para lanzar una canción mientras que otros consideran como real lo que le está pasando, ya que desde hace un tiempo no se ve un trabajo de Santiago Matías hacia el artista.

Se ha quejado anteriormente

El pasado año 2020, el artista urbano Mark B expresó su descontento en cuanto al manejo de su carrera en referencia a las relaciones laborales con Santiago Matías, que posteriormente éste admitió que no le está dedicando tiempo a la carrera de Mark B, aunque reconoció que su proyecto ha sido exitoso.

“Desde hace dos años para acá no ha sido la misma presencia que tuvimos a principio de los años. He tratado de hablar con él de manera interna, pero no hemos llegado a un entendimiento, tú sabes que él (Alofoke) está en su plataforma y todo eso”, fueron sus palabras en mayo del año 2020 en una entrevista con el periodista Richard Hernández en el espacio ‘Lente Abierto’ que se transmite por Súper canal 33, de lunes a viernes, en horario de 2:30 pm a 3:00 de la tarde.

El artista que ha logrado éxito con temas como “No se la hecha” y “Aceite en la cintura”, dijo en ese momento en las redes sociales que desea “un equipo que le dé prioridad”. Muchos de los tuits del cantante fueron borrados de su cuenta de Twitter, sin embargo la polémica ha continuado.