El 6 de agosto es un día que República Dominicana siempre recordará. Marileidy Paulino, una joven de 24 años oriunda de Don Gregorio, en Peravia, se adueñó de los 400 metros lisos en Tokio escribiendo un momento histórico para los dominicanos.

Ganadora de medalla de plata, enfrentándose a las veteranas Shaunae Miller-Uibo de Bahamas y Allyson Felix de Estados Unidos, Marileidy sólo tiene un año corriendo en 400 metros.

No paro de llorar y el corazón no me cabe en el pecho 🥺 que orgullo caramba 🤍 #MarileidyPaulino pic.twitter.com/0wiONZiE7U