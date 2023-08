Marianne Olivares y Pamela Benzán Arbaje promovidas a socias de la Firma Guzmán Ariza

Las abogadas Marianne Olivares y Pamela Benzán Arbaje pasan a ser socias de Guzmán Ariza, donde ambas han desempeñado una exitosa carrera. Estos ascensos consolidan el compromiso de la firma con el reconocimiento del talento de sus abogadas y con la diversidad en el ambiente laboral.

Santo Domingo, República Dominicana, 20 de junio de 2023 – Guzmán Ariza se complace en anunciar la promoción de las abogadas Marianne Olivares y Pamela Benzán Arbaje a socias de la firma.

Con estas designaciones, Guzmán Ariza consolida su oferta en las áreas de litigios, turismo y derecho corporativo, a la vez que reconoce la excelencia profesional y la importancia de la igualdad de género y la diversidad de su equipo.

En su ejercicio profesional Marianne Olivares se ha destacado por diez años en las áreas de litigios, bienes raíces y turismo en las oficinas de la firma de Bávaro-Punta Cana, Casa de Campo y La Romana, asesorando a los desarrolladores inmobiliarios, hoteles, condominios y complejos turísticos más importantes de la región este de la República Dominicana. Al mismo tiempo, es profesora de Derecho Civil y de Derecho Procesal Civil en la Universidad Central del Este (UCE).

Marianne es graduada de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), donde obtuvo su Licenciatura en Derecho, magna cum laude, con maestría en Derecho Civil y Procedimiento Civil de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

Por su parte, Pamela Benzán Arbaje se ha destacado en la práctica de derecho corporativo en la oficina de Santo Domingo, participando en importantes transacciones de fusiones y adquisiciones, financiamiento de proyectos y, de manera especial, en asuntos de reestructuración y liquidación mercantil, materia en la cual ha descollado, participando en la mayoría de los casos de reestructuración mercantil e insolvencia que cursan en los tribunales dominicanos. Es coordinadora del Observatorio de Procedimientos de Reestructuración de la Federación Dominicana de Cámaras de Comercio (FEDOCAMARAS) y asesora a la Comisión de Reestructuración y al Departamento Jurídico de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo en materia de reestructuración mercantil. Es coautora de la publicación de Reestructuración e Insolvencia de Getting the Deal Through desde 2018, así como del Capítulo Dominicano de America’s Restructuring Review de Global Restructuring Review (GRR).

Pamela es graduada la Universidad Iberoamericana (UNIBE), donde obtuvo el título de Licenciada en Derecho, summa cum laude, con maestría de la Universidad de Cambridge, Reino Unido, en Derecho Comercial.

Recientemente, Pamela y Marianne fueron reconocidas conjuntamente como las mejores estudiantes de la décima promoción del Master of Laws in Law and Management del Instituto Internacional de Derecho y Empresa (INIDEM). Ambas han sido reconocidas también como abogadas destacadas por los directorios legales Chambers and Partners y The Legal 500.

El anuncio de su promoción fue realizado por don Fabio J. Guzmán Ariza, presidente de la firma, quien comentó: “A lo largo de sus años con nosotros, Marianne y Pamela han demostrado con creces su identificación con los valores de integridad, servicio al cliente, excelencia, trabajo en equipo e innovación que, desde hace casi un siglo, han caracterizado el ejercicio profesional en Guzmán Ariza. Sus promociones son un premio a esa compenetración plena, así como a su gran labor y dedicación en sus respectivas áreas de especialidad: litigios y turismo para Marianne Olivares, y derecho corporativo y comercial para Pamela Benzán Arbaje. Nos llena de entusiasmo e ilusión mirar hacia el centenario de nuestra firma y más allá contando con la compañía de nuestras nuevas socias.”

Acerca de Guzmán Ariza, Abogados y Consultores

Fundada en 1927, Guzmán Ariza es la firma de abogados más grande de la República Dominicana, con 56 abogados y ocho oficinas ubicadas estratégicamente en todo el país. La firma ofrece una gama completa de servicios a través de un equipo multidisciplinario. Sus prácticas le han ganado la reputación de ser una firma confiable y respetada que produce resultados.