María Marte cumple su sueño: una escuela de cocina “accesible para todos”

MADRID (EFE).- Desde hace ocho meses la chef dominicana María Marte dedica tiempo, esfuerzo y ahorros a la creación de una escuela de cocina en su país, un “proyecto personal” que arrancó veinte años después de su llegada a España y tras un recorrido en el que acumula premios, un restaurante en República Dominicana y ser nombrada Embajadora Iberoamericana de la Cultura.

Pero, a pesar de todo, Marte sabía que le faltaba algo: enseñar y dar a otros los conocimientos que ella adquirió.

“Yo he soñado mucho y siento que la escuela es como mi gran sueño y, con el favor de Dios y el gran esfuerzo que estoy haciendo, ya está casi hecho realidad. Necesito enseñar, es algo que me mueve mucho, es lo que más me llena”, declaró la reconocida chef en un entrevista con EFE en Madrid.

Marte detalla que este proyecto empezó de cero, sin ayuda de nadie y no quiso a ningún socio porque “necesitaba plena libertad” en todo el proceso de creación. Aunque concibió la idea hace dos años, finalmente está a punto de ver logrado el gran sueño de su vida, que estará listo en 2024.

“Están ahí metidos mis ahorros, sobre todo puesta toda mi ilusión, mi esperanza y mis conocimientos”, agregó.

HOMENAJE A SU PUEBLO Y SU GENTE

La escuela de gastronomía funcionará en Jarabacoa, la “capital ecológica” de República Dominicana, a tres horas por carretera de Santo Domingo.

“Es mi ciudad de origen, donde nací, crecí, es como un homenaje a mi pueblo, la gente está esperando que haga algo ahí y ese algo será esa pequeña escuela en tamaño, pero grande en conocimientos”, afirmó orgullosa la chef.

Marte tiene bien claro que su centro de enseñanza será principalmente para sus compatriotas de escasos recursos, quienes deben tener entusiasmo, amor y pasión por la gastronomía.

“No quiero que nadie vea este proyecto como inalcanzable, sino más bien asequible. No puede ser una escuela solo para ricos o que tenga un costo súper elevado. Necesitamos que los estudiantes con gran deseo de superación tengan un espacio y no se sientan menos que nadie, que sientan que alguien los toma en cuenta, y ese alguien, en gran parte, seré yo”, dijo.

UNA ESCUELA PARA TODOS

La Escuela de cocina de María Marte tendrá diferentes ambientes, como una gran porción de terreno para que los estudiantes siembren y conozcan la importancia de la agricultura.

Además, habrá un pequeño espacio con dos mesas de restauración y la construcción de un hotel-escuela para los estudiantes que vengan desde muy lejos, quienes se quedarían allí de lunes a viernes y los fines de semana volverían a casa.

“Hay gente que no tiene nada, entonces es injusto que tú le quieras cobrar una cuota. Yo necesito que vengan a estudiar y no se preocupen por el dinero”, señaló como lo más importante la dueña del restaurante de tapas de autor Sky Europa, en República Dominicana.

Al conocer su “proyecto de vida”, mucha gente se ofreció a ayudarla. Por eso, ella hizo un llamado a todas esas personas: “Hay más placer en dar que en recibir. Sepan que ese proyecto está a punto de concluir y necesitamos manos solidarias, ya no solo con dinero, sino también con personas que se involucren, necesitamos un poco de todo”, reclamó la chef , que volvió por unos días a España, su “segunda casa”.

RESCATAR LO QUE SE HA PERDIDO

La actual Embajadora Iberoamericana de la Cultura grabará una serie de pódcast, promovidos por la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), sobre seguridad alimentaria, enfatizando en los siguientes asuntos: agricultura familiar, el acceso a financiamiento para la población campesina, la agricultura de cercanía y el empoderamiento de las mujeres.

La ganadora de dos estrellas Michelín recuerda que vivió muy de cerca el tema del hambre porque “pasó muchas necesidades” y, por ello, le parece importante concienciar y educar a la población sobre la alimentación, pero sobre todo qué hacer con lo que sobra y cómo rescatar lo que se ha perdido.

En esos pódcast ella compartirá su experiencia de vida y también lo que le ha enseñado la gastronomía.

“El hambre es un tema preocupante, sobre todo viendo cada día los desperdicios que hay de alimentos. Tenemos que apoyar primero al campesino, volver a sembrar, rescatar lo que se ha perdido, sobre todo el tema de los desperdicios, porque hay mucha comida que se tira en un sitio y mucha que hace falta en otro, por ahí tenemos que empezar”, concluyó Marte.