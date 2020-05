Margarita Cedeño: “Yo no tengo dueños”

A la vicepresidente de la República Margarita Cedeño de Fernández le molestó que el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana no le notificó directamente a ella que habían escogido a Danilo Medina como candidato presidencial en el año 2012, sino que lo hizo “a través de mi marido, como si mi marido fuera mi dueño y yo no tengo dueños. Mi único dueño es papá Dios allá arriba”.

En ese entonces, Margarita era primera dama, las encuestas la favorecían para ser candidata, pero ella dice que reconoce la trayectoria política de Danilo Medina, sin embargo, no le gustó la vía que usó el órgano de máxima dirección en el PLD para comunicárselo, que fue vía su esposo, quien además era el presidente de la República.

“Lo que me molestó fue la forma que utilizaron para pedirme, porque eso sí, que también lo hicieron con mucho respeto, fue el canal, la vía… podía ir donde mí, a demás nos conocemos. Eso yo creo que fue una acción muy machista. Podían ir donde mi perfectamente, nos conocemos, nos queremos, yo los respeto, los valoro, los aprecio, entonces debían ir donde mí y yo les hubiera dado mi parecer, oh, pero claro que si como no, por supuesto” explicó la candidata a la reelección vicepresidencia, entrevistada en el espacio La Gran Pregunta de Carolina Santana.

A partir ahí, entró su defensa hacia los derechos de la mujer, que tiene que buscar su espacio, su independencia sin hacer daño a nadie. “Pero para yo querer a otro tengo que quererme a mi primero… es muy importante que entre nosotras las mujeres nos apoyemos y entendamos que seguimos abriendo espacios, que seguimos abriendo camino para otras mujeres que están al lado nuestro o que vienen detrás de nosotros”.