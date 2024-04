Marco Rubio afirma que Biden quiere RD acepte a tres millones de haitianos

El senador del estado de la Florida, Marco Rubio, afirmó que la administración del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha instado para que República Dominicana acepte en su territorio a tres millones de haitianos .

El legislador Republicano indicó que ese interés del presidente estadounidense para que el país reciba a los haitianos es por la influencia de Amnistía Internacional.

If Pres Biden caves to radical groups who love open borders & illegal mass migration by letting in millions of Haitians, America & it's territories will be vulnerable to illegal migrants, crime, & more.



