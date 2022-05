El cantante puertorriqueño pidió disculpas a los fanáticos que esperaban su show y prometió cumplir con ese evento que fue suspendido este jueves 05 de mayo

El cantante puertorriqueño-estadounidense Marc Anthony apareció en sus redes sociales luego de la cancelación de su concierto en Panamá, minutos antes de subir al escenario tras sufrir un accidente en el camerino. El boricua explicó a sus seguidores que le había pasado y como está de salud.

En varios videos que publicó en su Instagram, el autor de «Flor Pálida» contó que había sufrido una lesión en su columna tras haberse caído por unas escaleras justo cuando se preparaba para salir a la tarima, situación que lo obligó a suspender su show, sin embargo le prometió a sus fanáticos que se encontraban en el recinto esperándolo que «volverá pronto».

En los clip que difundió, Marc se muestra acostado en una cama reposando pero aseguró que a pesar de que se está recuperando se siente bien.

“Estoy en el proceso de recuperación por la espalda, suele pasar. Estoy bien y me están cuidando… no puedo decir que me siento mejor, pero estamos en esas. A los que se preocuparon por mí, muchas gracias que Dios me los bendiga”,

El intérprete de 53 años concluyó su mensaje pidiéndole disculpas a su público y agradeció la comprensión y sus mensajes de apoyo.

“Voy a hacer todo lo posible para mejorarme, pero regresare pronto para cumplir mi palabra… es muy fuerte para mí, porque no soy de los que cancela, no tengo historial de eso”, dijo.