El titular del Ministerio de Administración Pública (MAP) informó que, de agosto a la fecha, a esa entidad solo han llegado 34,000 solicitudes de no objeción para nuevas designaciones, con lo que desliga al MAP de las versiones que lo responsabilizan de obstaculizar los nombramientos de nuevos servidores públicos.

El licenciado Darío Castillo Lugo formuló estas declaraciones al ser entrevistado este lunes en el programa “Rumbo de la Tarde”, que se produce por Rumba 98.5 FM, donde aseguró que ha dado curso inmediato a estas solicitudes, para contribuir en la agilización de estos procesos.

En ese sentido afirmó: “tenemos un sistema de correspondencia en el que todo lo que entra se registra, y se le da un tiempo de respuesta de 15 días, sin embargo, de agosto acá nosotros respondimos todas las solicitudes de no objeción en un promedio de 10.1 días”.

El funcionario precisó que son los ministros y directores generales o nacionales quienes tienen que enviar sus solicitudes de nuevas designaciones al MAP, pues esta institución no designa nuevos empleados sino que da su no objeción, y si no recibe las solicitudes no puede hacerlo.

Sostuvo que no es verdad que los empleados de carrera impidan que se produzcan nuevas designaciones en el gobierno, pues, de alrededor de 700 mil servidores públicos existentes en el país, sólo 61,088 son de carrera, equivalentes a un 8.7%, los cuales son los únicos protegidos por la ley, con el derecho a estabilidad en el cargo.

Explicó que de esos 61,088 servidores de carrera, 15,024 pertenecen a la carrera administrativa general, 44,307 a la carrera docente; 1,111 a la carrera del Ministerio Público y 646 a la Carrera Tributaria.

Informó que en noviembre del pasado año, el MAP convocó a un concurso público de oposición para llenar 72 vacantes, en el que 18,500 candidatos llenaron sus solicitudes y de ellos quedaron más de cuatro mil, quienes se examinaron para escoger los que obtengan mejores calificaciones.

Asimismo, adelantó que a mediados de año se convocará otro concurso para cubrir nuevas plazas y continuar el cumplimiento de la ley, que establece que los cargos de carrera sean ocupados por esta vía.