Manuel Cruz relanza “Globalizando” con nueva apuesta por geopolítica, análisis y entrevistas

El espacio regresará cada sábado a las 9:00 de la noche por Telefuturo Canal 23 y también estará disponible en la plataforma digital GlobalizandoRD

Bartolo García

Santo Domingo.– El comunicador, profesor y especialista en geopolítica Manuel Cruz anunció el relanzamiento de su programa “Globalizando con Manuel Cruz”, una propuesta audiovisual renovada enfocada en el análisis de los principales acontecimientos nacionales e internacionales.

Bajo el lema “El programa de la gente que piensa”, la producción regresa con una nueva escenografía, un estudio equipado con tecnología moderna y una mayor presencia multiplataforma para ampliar su alcance entre audiencias locales y del exterior.

Cruz explicó que el espacio busca ofrecer herramientas para comprender los hechos que marcan la agenda global desde áreas como la geopolítica, la geoeconomía y la geoestrategia, manteniendo un enfoque analítico y de profundidad.

“Está de regreso Globalizando con Manuel Cruz, un espacio pensado para quienes buscan comprender los acontecimientos que mueven al mundo”, expresó el comunicador durante la presentación de la nueva etapa del proyecto.

La nueva temporada será transmitida todos los sábados a las 9:00 de la noche por Telefuturo Canal 23, con difusión simultánea a través del canal oficial de YouTube GlobalizandoRD.

La propuesta incluirá análisis de coyuntura, temas de política local e internacional y entrevistas con figuras nacionales e internacionales, como parte de una línea editorial centrada en la interpretación de los cambios que impactan el escenario global.

Con este relanzamiento, Manuel Cruz busca reforzar el perfil de “Globalizando” como un espacio de análisis especializado, apoyado en nuevas herramientas audiovisuales y canales digitales para conectar con una audiencia más amplia.