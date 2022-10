“Mantequilla será investigado por lavado de activos o por pago de impuestos”

What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

El superintendente de Bancos, Alejandro Fernández W, emitió una serie de mensajes a través de las redes sociales en la que se refiere nueva vez a Wilkin García, conocido como “Mantequilla”, quien ha montado un negocio piramidal de esquema Ponzi en Sabana Grande de Boyá, provincia Monte Plata, que ha dado de que hablar en las últimas semanas.

Fernández W indicó que alias “Mantequilla”, al manejar una alta cantidad de efectivo, será objeto de investigación por parte de las autoridades del Ministerio Público, ya sea por lavado de activos o por el lado impositivo, es decir, el pago de impuestos.

El funcionario del área económica señaló que es poco probable que “Mantequilla” cumpla con los compromisos adquiridos con personas que han invertido miles de pesos en su negocio piramidal.

“Me apena que alguien, cuyo talento comunicando y empatizando con la gente es innegable, alcanzara reconocimiento mediático de esta magnitud, en tan poco tiempo, por estructurar un vulgar esquema ponzi más”, dijo Fernández W en su cuenta de Twitter.

Algunos de ustedes que me leían desde "Argentarium", recordarán a Eugenia, la señora que me cuidó a mi desde mi niñez hasta mi adolescencia.



En ella me inspiré cuando escribí una serie sobre "El lado oscuro del ahorro", hace ya 10 años.



¿Adivinen de cuál pueblo vino Eugenia? — Alejandro Fernández W. (@SBFernandezW) October 4, 2022

El superintendente de Bancos recomendó a Mantequilla acudir a la Procuraduría Especializada en Delitos Financieros para definir su situación e incluso se puso a disposición de acompañar a las autoridades para detallar la magnitud del negocio piramidal.

“Que todo esto me llena de un sentido de frustración e inmensa vergüenza y pena, por la fragilidad humana, la ambición, la ignorancia y la incapacidad de poder actuar. Quienes me conocen saben que no me he reído la primera vez de ninguno de los chistecitos o memes”, expresó el funcionario.

Fernández W relató que la niñera de su casa en su infancia es vecina de la familia de Wilkin García “Mantequilla”, detallando la cercanía que hay entre el funcionario y el empresario.