El doble campeón nacional de las categorías para expertos y de naciones latinoamericanas de motocross, Manny Mora, de La Vega, mantiene dominio en el campeonato del país y el pasado domingo resultó triunfador en la segunda pata del evento.

El sensacional juvenil piloto, comenzó tímido la competencia, parecía que reconocía la pista pues entrenó muy poco, luego se fue acoplando y realizó violentos rebases hasta triunfar en la primera manga de la categoría MX-2 para expertos.

Luego, en ambas categorías MX-1 y MX-2 para expertos, ante diferentes rivales del país y un norteamericano, Mora se las ingenió y al final logró ser el mejor del día ganando las cuatro mangas y aumentar su ventaja de líder de ambos grupos, en el campeonato nacional de motocross.

“En realidad no fue nada fácil pues no pude completar los entrenamientos, pero mientras se desarrollaba la competencia me fui sintiendo bien físicamente y los Yamaha respondían adecuadamente, gracias a Dios que gané”, dijo Mora.

El pasado viernes se conoció por irresponsables publicaciones sin profesionalismo en las redes que estuvo interno en una clínica local, él aclaró la situación y dijo que fue a revisión médica por golpes recibidos en el primer evento del campeonato nacional, pero recibió el visto bueno de su médico.

Al final del evento corrido en La Vega, Manny Mora, agradeció el apoyo de sus padres, toda su familia, su equipo y sus patrocinadores, Agregados y Transporte Mora-León, Motocicletas gacela, Yamaha, Santo Domingo Motors y el apoyo incondicional del cirujano ortopeda doctor Richard Lora.