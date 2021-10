La valentía y el arrojo demostrado por los profesores jubilados de la Universidad Autónoma de Santo Domingo que enfrentaron la injusticia y el atropello moral de las rectorías pasadas y presente que se han obstinado en no cumplir las Resoluciones del Consejo Universitaria y la Sentencia del Tribunal Constitucional.

Los Maestros Meritorios merecen ser reconocidos por todos los jubilados como los paladines de nuestra lucha pues han logrado una sentencia judicial firme, que obliga a la UASD, a tratar a todos los exfuncionarios con una pensión decente, obviando los privilegios acostumbrados de ajustes salariales tras bambalinas, sin transparencia, como se hizo con un grupito de exrectores y exfuncionarios.

Los profesores, Maestros Meritorios, que han librado una lucha en los tribunales, desde el 2010, e interpusieron la acción de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo son: Luciano Juan de Dios Domínguez, José Mercedes Plácido Cabrera, Ramón C. Camacho Jiménez, Antonio Lockward Artiles, Nora Nivar Lorenzo y el profesor Luis Belliard, aunque no estaba en el grupo firmante de la acción de amparo, fue un defensor permanente para que se aplicaran las resoluciones del Consejo Universitario.

La denegación de derecho comenzó con la aprobación por el Consejo Universitario de la Resolución 2001-194, dispone que las pensiones de los exrectores, ex vicerrectores, ex secretarios generales, exdecanos y ex vicedecanos se mantenga equivalente al salario del incumbente correspondiente de manera actualizada, y la negativa a la ejecución de dicha resolución.

En el periodo del exrector Porfirio García Fernández fue la primera violación al aprobar el Consejo Universitario la resolución NO. 2002-018: Aplazar la ejecución de la resolución NO:2001-194 hasta tanto existan los recursos necesarios para su aplicación.

En el periodo del exrector Roberto Reyna mediante resolución NO. 2006-166, aprobó la inclusión en el presupuesto del año 2007, de la partida correspondiente,

para que los salarios de los exfuncionarios se mantengan de acuerdo a la resolución NO.2001-194 d/f 28-11-01 del Consejo Universitario.

Durante la gestión del exrector Franklin García se prometió la solución del problema de los jubilados, pero no se cumplió.

Los Maestros Meritorios cansado de tantos abusos y atropellos interpusieron la acción de amparo ante Tribunal Superior Administrativo. El fallo favorable a los profesores ordena a la UASD ejecutar la resolución NO. 2001-194 de Consejo Universitario, mediante la sentencia N0.158-2013 d/f 23-5-13.

El fallo se da en la gestión del exrector Mateo Aquino Febrillet quien cometió el grave error de ocultarlo al Consejo Universitario, nunca agendó el tema, y tomo la decisión de recurrir la sentencia ante el Tribunal Constitucional, el cual confirmo la sentencia a favor de los profesores jubilados. Abriendo la puerta a que todos los exfuncionarios jubilados de la UASD exijan el cumplimiento de dicha sentencia por la vía judicial.

Los exfuncionarios jubilados de la UASD daremos pasos muy concretos, acompañados por FAPROUASD y APREJUASD, exigiendo a la Rectora Emma Polanco y al Consejo Universitario el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional.

Por último, hay que señalar que en la pasada gestión del exrector Iván Grullón Fernández, se persistió de manera absurda en no acatar la sentencia del Tribunal Constitucional y decidió que no se tratara este tema en el Consejo Universitario. El vicerrector Rafael Nino Féliz y el decano Antonio Medina apoyaron siempre la posición de los profesores jubilados para que el tema fuera abordado por el Consejo Universitario.

20 años de aprobación por el Consejo Universitario de las Resoluciones sobre la jubilación de los exfuncionarios.

6 años la UASD en condición de desacato, desde la confirmación de la sentencia por el Tribunal Constitucional.

Por Franklin Rosa