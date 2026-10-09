Maduro traicionado

Por JUAN T. H.

Desde el momento en que me enteré de la noticia de que un comando militar estadounidense había penetrado en el búnker donde se encontraban el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, con quien formó una familia con los tres hijos de ella y el hijo de él, supe que había sido vendido y traicionado por su propia gente. El comando los secuestró y los llevó detenidos a Nueva York para ser procesados por diversos cargos criminales, tras matar a no sé cuántos combatientes venezolanos y a más de 30 cubanos. La traición es común y recurrente en la historia de la humanidad.

Con el secuestro de Maduro y su esposa, Cilia, el gobierno de Estados Unidos, con la penosa complicidad de muchos gobiernos latinoamericanos y europeos, violó todos los tratados internacionales, la inmunidad de los presidentes, la soberanía y la autodeterminación de los pueblos, entre otros principios, sin ninguna consecuencia.

No tuve ninguna duda de que la vicepresidenta Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello, ministro del Poder Popular, junto con congresistas, empresarios y jefes militares, entre otros beneficiarios de la “Revolución chavista” durante más de 20 años, lo vendieron para mantenerse en el poder. Lo hicieron por unas monedas, como Judas a Jesús, aunque la comparación no sea del todo válida.

Aunque tengo una versión diferente del “fraude electoral” en Venezuela que permitió la reelección del presidente Maduro y de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, entre otros funcionarios, si Maduro era ilegítimo, Delcy también lo era por haber sido “electa” durante el mismo proceso electoral.

(Siempre he sostenido que los chavistas ganaron las elecciones del domingo 28 de julio de 2024, pero las perdieron en el imaginario de la gente de todo el mundo al no poder enfrentar con éxito la campaña mediática montada por los organismos de seguridad de Estados Unidos y sus aliados derechistas del hemisferio para favorecer a la oposición encabezada por María Corina Machado y Edmundo González, ambos agentes probados de la CIA. Ya antes habían fracasado con Juan Guaidó, el mequetrefe al que declararon presidente de Venezuela).

El fenómeno venezolano del “golpe de Estado mediático” se replicó en Argentina, Bolivia, Ecuador, Perú y Colombia, entre otros países. Las redes sociales y las gigantescas granjas de bots, como las que tenía instaladas Fernando Cerimedo en Bolivia, Argentina y Colombia, se utilizaron para generar una percepción de victoria o derrota, con efectos catastróficos para la “democracia” de esos países.

No creo que ninguna persona sensata tenga dudas de que Maduro fue vendido por Delcy Rodríguez, Cabello y otros chavistas a cambio de mantenerse en el poder. Ese grupo de traidores a la “Revolución” decidió entregar el petróleo, el oro, las tierras raras y los demás recursos naturales, renovables y no renovables, a Donald Trump y a Estados Unidos, como se ha demostrado.

Dice la gente del pueblo que los amigos se conocen en la cárcel y en el hospital.

La traidora Delcy Rodríguez debió ser “secuestrada” o “apresada” al llegar a Nueva York para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), por ser vicepresidenta “ilegítima” de Venezuela.

Durante su breve discurso, la presidenta encargada “mostró el refajo” de su traición a su compañero, socio y amigo de muchos años, Nicolás Maduro, al no mencionarlo ni una sola vez. No denunció el atropello, la invasión, el secuestro ni la violación de la Carta de las Naciones Unidas. Tampoco reclamó enérgicamente la puesta en libertad del presidente Maduro y su extradición a Venezuela, ni fue a visitarlo a la cárcel donde se encuentra preso junto a su esposa, Cilia Flores, en un gesto de humanidad y solidaridad. ¡Canalla! ¡Vendepatria!