Luego de difundirse un video con el audio desgarrador de una niña, momento en que su madre la golpeaba, mientras esta le imploraba que no la matara, la Procuraduría Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes, que dirige Olga Dina Llaverías, informó que la agresora está detenida desde el lunes.

Según la información recaba, este hecho ocurrió en la calle Duarte Arriba, sector Santa Luisa de San Francisco de Macorís, donde se escucha el maltrato hacia una niña de unos 3 o 4 años, que le propina su propia madre.

“No me mates por favor que yo no me quiero morir… por favor”, gritaba la niña.

La niña se encuentra en el hospital de esa comunidad, donde le atienden las lesiones en su cabeza y cuerpo.

La Directora Regional del Comité Dominicano de los Derechos Humanos, Rebeca Henríquez, señaló de inapropiado y excesivo el maltrato de forma hostil y verbal de parte de la madre hacia esa niña “por tal razón debe caerle todo el peso de la ley”.