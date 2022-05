La madre estadounidense Melissa Dano pidió la intervención del presidente Luis Abinader liberar a su hijo pelotero de 16 años de edad, Joseph Carter Dano quien está preso en la cárcel de La Enea en Higüey por actuar en defensa propia cuando fue agredido por un grupo de otros adolescentes quienes lo golpearon sin justificación.

Acompañada por el reconocido activista dominicano Luis Facundo vocero en español de la familia y pastores de dos iglesias cristianas, reunidos en la Plazoleta Juan Pablo Duarte en el Alto Manhattan, con profuso llanto, la madre denunció que el jugador fue encarcelado injustificadamente por simplemente defenderse en una pelea en la que fue atacado en la República Dominicana.

“Señor presidente, yo he durado muchos años en Washington Heitghs, amo a los dominicanos y ellos me aman a mí, ¿porqué mi hijo está en la cárcel?, por favor, si usted pudiera mandarme mi hijo para acá, haga algo por mi hijo presidente, él está estudiando, es un buen estudiante y estaba obedeciendo las directrices. Mi hijo está en la cárcel y ayude a protegerlo para que no le pase nada”, pidió la madre al mandatario.

Informó que el hijo fue encarcelado por 30 días pero que el proceso sigue estacando y lo que le piden es dinero, dinero y más dinero y que no sabe que hacer.

Ella dijo que su hijo que es lanzador izquierdo y se desempeña también en primera base, es un buen jugador de béisbol, porque ese es su sueño y durante el COVID-19 tuvo que parar de jugar, por lo que ella buscó una academia en la República Dominicana en Google, encontrando la Academia Ferreiras con sede en Higüey donde inscribió al muchacho.

El caso es procesado por la fiscal encargada Rocío García y el fiscal interino Feliz A. Jiménez. La madre dice que también el juez del caso está acorde con que la respuesta de su hijo fue en defensa propia y ella tiene la evidencia.

“Él dejó su vida confortable en Estados Unidos porque creía que el entrenamiento iba a ser mejor en la República Dominicana, la familia nos pusimos de acuerdo para apoyarlo y que lo íbamos alentar para que lograra su sueño”, explicó la madre.

Relató que el incidente se produjo cuando llevó varios otros jugadores a un colmado donde les brindaba comida y golosinas, pero ahora siente que está abandonado.

“Mi hijo es muy pacífico, me llamó que estaba practicando en el estadio donde habían tres niños molestándolo y uno, lo estaba golpeando duro, entiendo que mi hijo reaccionó en defensa propia y le dio con el bate que tenía en las manos”, narró la madre.

El golpe se lo dio en la cara al que lo estaba atacando.

La madre dijo que le han dicho diferentes historias sobre la posibilidad de liberar a su hijo y ha pagado ya mucho dinero a un abogado. También ha hecho contacto con la embajada americana en Santo Domingo donde no la recibieron por restricciones de la pandemia y le dijeron que están siguiendo el caso y que ella debe seguir bregando con los abogados.

Señaló que en la cárcel le cortaron todo el cabello a su hijo con el que se ha comunicado por teléfono.

El hijo le ha dicho que está en una cárcel con criminales y asesinos y que él no es uno de ellos y que trata de protegerse de lo que los otros le hicieron.

Sin poder contener el llanto, la madre dijo que su hijo no quiere nada malo para su atacante.

Dijo que desconoce si otros presos han atacado a su hijo. “Tengo evidencias de que el dueño de la academia, Franklin Ferreiras le aseguró que la confrontación está a favor de su hijo y se presentaron pruebas en el tribunal de que actuó en defensa propia”.

“Me han pedido dinero allá y aquí y creen que porque soy americana tengo mucho dinero”, denunció sin revelar los nombres de los extorsionadores.

“No quiero dar esa información porque temo que alguien vaya a hacerle daño más daño a mi hijo en la cárcel, pero están exigiendo $200 mil dólares para hacer un acuerdo y sacarlo de prisión, lo que todavía no se ha podido lograr”, explicó la madre adelantando que viajaría a República Dominicana este lunes para dar seguimiento al caso y a la situación del hijo.

“Mandé dinero en principio a la academia el pasado viernes pero no lo usaron, aunque Ferreiras dijo que lo iban a ayudar”, agregó pero no quiso revelar el nombre del abogado pero dijo que es conocido en Higüey como Abel Arache (El Grande) antes de que su hijo fuera llevado al tribunal.

Informó que después del incidente, la policía sacó preso a su hijo de la habitación de la academia sin ninguna orden de arresto de los fiscales y la academia nunca se ha presentado en la corte.

“He hecho más aquí que lo que la academia hizo allá siendo responsable”, explicó.

Facundo informó que el abogado perdió el caso y que el adolescente tiene una insuficiencia de salud que requiere medicamentos, sufriendo de desorden de pánico.

El activista reveló que el adolescente que atacó al hijo de Melissa solo sufrió moretones y que está en recuperación.

“Hice un acuerdo con esa academia para que cuidaran a mi hijo”, señaló agregando que escogió la academia Ferreiras después de hablar durante dos años con el dueño quien le refirió a otros niños americanos que están en esa escuela de pelota.

Dijo que habló con las familias de los otros niños y cuando lo llevó a Higüey, le prometieron que lo iban a proteger. “Él estaba contento, fui allá, lo atendía, le limpiaba la habitación, le daba la comida, aunque le pagué a la academia y los servicios para que lo cuidaran”, añadió.

El adolescente entró a la academia en octubre 2021 y nunca había tenido problemas, cuenta la madre. “Todo el mundo lo ama en la comunidad dominicana por lo bueno que es, siempre está triste por la pobreza que existe en la República Dominicana”, dijo.

Facundo dijo que es un caso que requiere la intervención de las Grandes Ligas, porque no hay protección a los niños peloteros que se envían a la República Dominicana.

“Pedimos al presidente dominicano que investigue porqué un niño menor de edad ha sido golpeado y manejado en un conflicto donde simplemente tuvo un pleito con otro niño. ¿Porqué hay tan burocracia, exigencias de dinero por un pleito normal entre niños lo que se produce a diario y encarcelarlo en una cárcel de La Romana”, agregó.

“Es una vergüenza para los dominicanos”, agregó el activista.

La pastora Delia Alcalde de la Tercera Iglesia Jesucristo Restaura en El Bronx, testimonió que conoce desde casi dos años porque los viernes viene al Alto Manhattan a a darles comida a los desamparados, para que la madre dona ayudas.

El pastor Jehová de Jesús Yiret de la iglesia Padre, Hijo y Espíritu Santo dijo que tiene cuatro años conociendo a la madre a la define como una buena mujer.

“Hay injusticia en el caso porque si fue en defensa propia porqué lo tiene preso, es para sacar dinero y más nada”, añadió.

Por Miguel Cruz Tejada