Maye Musk, madre de Elon Musk, posó en traje de baño para la portada de la revista Sports Illustrated a sus nada más y nada menos que 74 años de edad.

Fue fotografiada por Yu Tsai en Belice usando diversos modelos de trajes de baño, entre ellos un bañador floral de Bahía María, un traje con volantes de Maygel Coronel, un traje recortado de OYE y un dos piezas de Zimmermann.

“A los 74 años, Maye continúa trabajando todos los días para inspirar a quienes la rodean”, afirmó la editora en jefe de SI Swimsuit, MJ Day.

Maye es una de las cuatro mujeres en la portada de la edición de este año, las otras son la modelo y empresaria Kim Kardashian, de 41 años; la cantante y filántropa estadounidense Ciara, de 36 años, y la cantante holandesa-japonesa, modelo de tallas grandes, Yumi Nu, de 25 años.

“El viaje en el que hemos estado, para salir del molde en el que el mundo nos puso, puede sonar familiar”, dice Day.

Agregó: “Ciertamente es familiar para las mujeres que hemos elegido para ser nuestras modelos de portada: Maye, Ciara, Yumi, Kim. Así que en este número, alentamos a los lectores a ver estos modelos como los vemos nosotros: multifacéticos, multitalentosos y sexys mientras lo hacen”.

Las fotografías fueron tomadas en Barbados, Belice, Montenegro y República Dominicana, “con modelos tan diversas por sus historias como por las localizaciones donde han sido retratadas».

Maye Musk y la industria del modelaje



Cabe destacar que gran parte de su éxito en la industria ocurre luego de los 70 años, llegando a ser portada de revistas prominentes.

A los 65 participó en un video musical de Beyoncé y a los 69 se convirtió en la vocera de mayor edad de CoverGirl.

Musk se ha convertido en un símbolo femenino, cuyo principal mensaje es que el envejecimiento no debe impedir que persigas tus sueños.

En su libro «A Woman Makes a Plan: Advice for a Lifetime of Adventure, Beauty and Success», Musk relata que tuvo que trabajar en cinco trabajos a la vez para mantener a sus tres hijos como madre soltera. Pero, a pesar de las dificultades financieras, persiguió sus objetivos logrando hacer dos maestrías y convertirse en una dietista respetada. Además, crio a tres hijos extremadamente exitosos, entre ellos la productora de cine Tosca Musk, el restaurador Kimbal Musk y el reconocido multimillonario Elon Musk.