La madre de la dominicana Yanelis Arias quien fue asesinada en Tenares, distrito municipal de la provincia Hermanas Mirabal en el Cibao Central de la República Dominicana tras ser atacada con “Ácido del Diablo”, pidió todo el peso de la ley para el sospechoso Agustín de Jesús Pimentel Luna (Caché), y capturado ayer jueves en el país caribeño.

Yanelis, quien residía en El Bronx y viajó de vacaciones a su país natal, fue atacada supuestamente por Pimentel Luna frente a la casa de la familia, cuando el agresor se hizo pasar por un repartidor de flores que le preguntó que “¿es usted Morena’” y cuando la víctima respondió que sí, fingió que le pasaba el ramillete, pero allí tenía el líquido letal que le tiró encima.

El crimen ocurrió el 20 de agosto 2021 y Yanelis murió el 3 de septiembre a causa de las profundas quemaduras en más del 90% en su cara y cuerpo.

Los investigadores que habían anunciado una recompensa de $100 mil pesos dominicanos por la captura del atacante creen que el hombre que aparece con las flores en el video es Pimentel Luna.

Antes de su arresto, otros dos sospechosos fueron interrogados, pero tuvieron que ser liberados por falta de evidencias, según comunicó el Ministerio Público de la provincia Hermanas Mirabal (Salcedo) en el momento.

La madre, de 42 años también cree que Pimentel Luna no actuó solo y que hay otros participantes que actuaron en contubernio con él para atacar a su hija.

Dijo que cuando se enteró de la detención de Pimentel Luna la invadió una mezcla de sentimientos: tristeza y alegría, pero agradece a Dios que escuchó sus ruegos esperando que el Todopoderoso haga justicia.

“Lloramos, nos hincamos dándole gracias a Dios y lloramos mucho. Yo todavía no lo puedo creer porque le pedí mucho a Dios que lo pusiera en manos de la justicia y gracias a Dios que dieron con él”, dijo Hirma anoche en una entrevista con el noticiero local del canal 41 de la cadena Univisión, entrevistada por la presentadora dominicana Esperanza Ceballos.

La información oficial sobre el arresto del sospechoso le fue confirmada al medio por un funcionario de la Procuraduría General de la República, dijo el canal 41.

“Ellos van a hacer su trabajo bien. Pero sí nos da un poco tranquilidad con esto porque él hizo una cosa así, porque ellos no me la mataron como mujer si no como madre de tres niños que dejó huérfanos”, añadió la madre.

Explicó que para hacer “ese trabajo” tendrían que ser entre dos a tres criminales.

“Pienso yo porque uno solo no va a saber ubicarla a ella donde vive, qué hace, qué no hace y todas esas cosas”, añadió.

“Que pague con todo el peso de la ley el culpable”, pidió la progenitora.

“Por favor que sepan que no fue una mujer si no una madre de tres niños que todos los días preguntan por ella que quieren ver a su madre”, sostuvo.

El caso fue ampliamente criticado en todo el país y la comunidad internacional debido a que los fiscales no interrogaron a la víctima.

Tres días después de su muerte, el 6 de septiembre 2021, la Oficina para el Desarrollo de la Mujer de la Provincia Hermanas Mirabal deploró que durante los 14 días que permaneció con vida los investigadores nunca hablaron con Yanelis.

“Yanelis tuvo todo el tiempo consciente de lo que estaba pasando y no fue entrevistada por el Ministerio Público en ningún momento”, dijo la directora de la entidad, Linabel González.

Las autoridades alegan que cuando se pautaron las entrevistas con la víctima, “Yanelis estaba sedada y no pudo hablar, adelantándose la muerte a los investigadores”, dijeron.

Se espera una condena de al menos 30 años si Pimentel Luna resulta culpable del asesinato.

Por Miguel Cruz Tejada