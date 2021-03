Los Mina. La madre del popular bloguero José Zabala agradeció públicamente al presidente de la República Dominicana Luis Abinader y a la vicepresidenta Raquel Peña haber sido vacunada contra el Covid 19 en el turno correspondiente para las personas mayores. Doña Moncita ofreció su testimonio a su hijo, quien la visitó a su humilde hogar para verificar su estado de salud luego de ponerse la primera vacuna.

Doña Moncita fue vacunada en el Centro de Atención Primaria San José en el sector de la Varquita, Los Mina.

“Me siento muy bien, ni la sentí. Gracias al presidente Luis Abinader y a la vicepresidenta Raquel Pena por preocuparse por las personas mayores como yo. Quiero que cuando me toque la segunda vacuna me la traigan a mi casa porque no puedo caminar y estoy enferma. Espero que a todas las personas como yo se la pongan en su casa. Gracias a todas las personas del centro médico por sus atenciones conmigo”, dijo muy emocionada Dona Moncita.

Cabe destacar que el popular bloguero radicado en los Estados Unidos, la semana pasada, le hice un llamado a la vicepresidenta Raquel Peña para la creación de la “Unidad Táctica Vacunación Covid 19 para personas mayores con incapacidad de salud” que no puedan salir de su casa a vacunarse siguiendo el protocolo de turno y llevarle la vacuna a su casa.

El popular comunicador digital pidió más compasión en el país durante el proceso de vacunación hacia las personas mayores en los centros de vacunación.

“Una persona mayor de edad con problemas de salud y pobre, no debe de tener tantos inconvenientes para vacunarse. Ellos merecen un mejor trato y más ayuda en el proceso. Muchos no saben llenar el formulario y están enfermos. Son seres humanos también con derecho a la vida”, dijo José Zabala.

“La vicepresidenta Raquel Peña me va a entender. En el país tenemos muchos voluntarios de enfermería y medicina, que con gusto harían ese trabajo. Ellos son profesionales de la salud y entienden a las personas mayores. Pero esa unidad debe de ser bien supervisada y equipada con las unidades del 911 que están disponibles. En los barrios todos conocen a las personas mayores de cada casa y eso va hacer mejor el trabajo”, finalizó diciendo José Zabala.