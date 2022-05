La estrella del pop, quien fue excomulgada en 1989, hizo público su deseo de tener una junta con el sumo pontífice

La reina del pop, Madonna, causó sensación después de que a través de sus redes sociales la cantante mandara un mensaje a nada menos que a la máxima autoridad del Vaticano, el Papa Francisco Bergoglio.

Ya que a través de su cuenta oficial de Twitter, la legendaria cantante estadounidense pidió una reunión con el Papa con el objetivo de confesarse, pues aseguró que han pasado “algunas décadas desde mi última confesión”.

A través de un juego de palabras, la interprete de “Like A Virgin” dijo que juraba ser una buena católica. “I swear” lo que puede traducirse como jurar o maldecir, por lo que dijo “I mean I don’t swear/Quiero decir, yo no maldigo”.

Hello @Pontifex Francis —I’m a good Catholic. I Swear! I mean I don’t Swear! Its been a few decades since my last confession. Would it be possible to meet up one day to discuss some important matters ?

I’ve been ex communicated 3 times. It doesn’t seem fair. Sincerely Madonna