Lula promete remontar ante Flávio Bolsonaro: “Vamos a ganar estas elecciones”

El presidente brasileño reconoció como “inesperado” el resultado de la primera vuelta, que dejó a Flávio Bolsonaro con 47.03 % frente a su 45.16 %, y anunció una nueva ofensiva electoral rumbo al balotaje del 25 de octubre

Brasilia.– El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aseguró que buscará revertir en la segunda vuelta la ventaja obtenida por Flávio Bolsonaro, luego de que el senador conservador encabezara la primera jornada electoral con el 47.03 % de los votos válidos, frente al 45.16 % alcanzado por Lula. Ambos disputarán la Presidencia el próximo 25 de octubre.

Con el 99.99 % de las urnas contabilizadas, Bolsonaro acumulaba más de 56.1 millones de votos, mientras Lula superaba los 53.8 millones, según los datos divulgados por el Tribunal Superior Electoral (TSE). El resultado sorprendió frente a sondeos previos que situaban al actual mandatario por delante de su rival.

🇧🇷 Lula da Silva: "Nosotros vamos a ganar estas elecciones" Contrario a lo que se esperaba según los sondeos, Lula quedó por detrás del senador conservador, quien cerró a la cabeza de la primera vuelta por estrecho margen. https://t.co/DCVX7DrMEW — LOS VIDEOS DE ERRETE (@videoserrete) October 5, 2026

“El resultado, muchas veces, es inesperado. Uno nunca consigue todo aquello que quería”, reconoció Lula durante su pronunciamiento tras conocerse los resultados. El mandatario admitió que esperaba una victoria en primera vuelta, pero afirmó que la nueva etapa de la campaña permitirá mostrar su visión sobre el futuro de Brasil.

El líder del Partido de los Trabajadores cerró su discurso con un mensaje dirigido a sus seguidores: “Nosotros vamos a ganar estas elecciones”, y anunció que comenzará inmediatamente una nueva campaña de cara al balotaje. También adelantó que defenderá políticas destinadas a educación, inversión y protección de los sectores de menores ingresos.

Lula aprovechó su intervención para cuestionar la trayectoria política de Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, y sostuvo que su rival tiene una “biografía de pasado tenebroso”. Además, lanzó acusaciones sobre presuntos vínculos con el crimen organizado y casos de corrupción, señalamientos formulados por el propio mandatario durante su discurso electoral. El País

El presidente también llamó a movilizar a los ciudadanos que no acudieron a las urnas durante la primera vuelta, en momentos en que la campaña entra en una fase decisiva. La diferencia entre ambos candidatos fue inferior a dos puntos porcentuales, por lo que las próximas semanas estarán marcadas por la búsqueda de nuevos apoyos y alianzas. Tribunal Superior Eleitoral

Flávio Bolsonaro y Lula volverán a enfrentarse el 25 de octubre, fecha establecida para la segunda vuelta después de que ninguno alcanzara más de la mitad de los votos válidos. La definición determinará quién encabezará el Gobierno brasileño durante el próximo período presidencial.