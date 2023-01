Lula destituye al comandante del Ejército brasileño tras la toma bolsonarista

What’s your Reaction?

La destitución de Júlio César de Arruda se produce dos semanas después de que simpatizantes del exmandatario invadieran el Congreso, el Palacio de Planalto y el Supremo Tribunal Federal en Brasilia

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, destituyó este sábado al general Júlio César de Arruda de su cargo de comandante del Ejército. Su puesto será ocupado por el actual jefe militar del Comando Sudeste, el general Tomás Miguel Ribeiro Paiva, que había comandado la región desde el año 2021, informan medios locales.

“Hoy, junto con el ministro de Defensa, José Múcio, hablé con el general Tomás Miguel Ribeiro Paiva, nuevo comandante del Ejército. Le deseo un buen trabajo al general”, escribió Lula en Twitter.

El general Arruda asumió el mando del Ejército de manera provisión el 30 de diciembre del año pasado, todavía bajo el Gobierno del exmandatario Jair Bolsonaro.

Hoje, junto com o ministro da Defesa, José Múcio, conversei com o general Tomás Miguel Ribeiro Paiva, o novo comandante do Exército. Desejo um bom trabalho ao general.



📸: @ricardostuckert pic.twitter.com/1Ixf3ZVYyb