Lula contra Bolsonaro, inicia el duelo definitivo entre dos titanes en Brasil

Tras una de las campañas más tensas que se recuerdan, los sondeos dan como favorito al expresidente con el 49 % de intención de voto, frente al 44 % del actual mandatario

Luiz Inácio Lula da Silva y Jair Bolsonaro, dos líderes fuertes y antagónicos, se miden este domingo en la segunda vuelta de las elecciones más reñidas de la historia reciente de Brasil, y donde en palabras del expresidente izquierdista está en juego “la democracia y la supervivencia de la Amazonía” y, según el mandatario ultraderechista, “la vuelta del comunismo y de la corrupción”.

Tras una de las campañas más tensas y violentas que se recuerdan, los sondeos dan como favorito a Lula, con el 49 % de las intenciones de voto, frente al 44 % de Bolsonaro.

Pero la agresiva campaña del excapitán del Ejército contra las encuestas y el hecho de que se equivocaran con él en el primer turno han generado una incertidumbre inusitada sobre los resultados en Brasil. También cabe esperar un efecto de última hora positivo para Bolsonaro tras los miles de millones de dólares en ayudas sociales que ha prometido en las últimas semanas.

A todo ese contexto hay que sumarle las dudas sembradas por el mandatario sobre la fiabilidad del sistema de urnas electrónicas usado en Brasil desde 1996, lo que desata temores de que el mandatario no acepte una eventual derrota y que eso degenere en disturbios callejeros entre sus partidarios.

Lula, de 77 años, es un exobrero metalúrgico que gobernó exitosamente Brasil entre 2003 y 2010, con sus programas sociales reconocidos internacionalmente por sacar a decenas de millones de personas de la pobreza gracias al boom de las materias primas.

Figura central de la política brasileña del último medio siglo, el patriarca de la izquierda, del Partido de los Trabajadores (PT), ingresó en 2018 en la cárcel tras ser condenado por corrupción, lo que le inhabilitó para presentarse a las elecciones que ganó Bolsonaro. Pero un año y medio después renació políticamente al ser liberado porque su condena quedó anulada por una cuestión procesal (los casi 20 casos abiertos en su contra o bien fueron anulados o el exmandatario fue absuelto).

Si este domingo gana, se convertirá en el primer brasileño en ser electo en tres ocasiones y en el más veterano en asumir el cargo.

Bolsonaro, de 67 años y afiliado al Partido Liberal (PL), es un abierto nostálgico de la dictadura militar que ejerció durante 27 años como diputado en Brasilia. En 2018 llegó por sorpresa a la presidencia como ‘outsider’ de la política y paladín de la lucha anticorrupción, aupado por una heterogénea coalición de evangélicos, ruralistas y militares con el lema ‘Brasil por encima de todo, Dios por encima de todos’.

Dueño de una retórica incendiaria contra la izquierda y la ideología de género y a favor de armar a los brasileños, ha encadenado varias crisis en su primer mandato.

