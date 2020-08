El presidente dominicano Luis Abinader respondió a un mensaje que publicó en su cuenta de Twitter el fundador y director general de Tesla Motors, Elon Musk y en el que el empresario sudamericano expresaba que era un honor para él que el mandatario tuviera un vehículo eléctrico de esa empresa.

Abinader le escribió a Musk que “República Dominicana es un país lleno de oportunidades de inversión especialmente para empresas innovadoras como Tesla.

El nuevo presidente dominicano llegó al Congreso Nacional a su investidura en un carro eléctrico Tesla S color Negro, valorado en 79,900 dólares, uno de los vehículos mejor valorado en el mercado internacional.

Welcome @elonmusk Dominican Republic is a country full of investment opportunities specially for innovating companies such as @Tesla.

— Luis Abinader (@luisabinader) August 17, 2020