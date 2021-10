Por Narciso Acevedo

El presidente Luis Abinader podría rescindir los contratos de aquellas compañías que no cumplan con los trabajos que realizan en la construcción del Hospital regional universitario San Vicente de Paúl, de esta ciudad, obras que tiene un costo superior de más de 500 millones de pesos, según el mandatario.

La información fue dada a conocer por el propio presidente quien mostró su preocupación por aquellas obras que se realizan aquí y que van a pasos lentos, y otras que por los problemas de licitación no han sido iniciadas.

‘’Nosotros tenemos los recursos para terminar hoy el hospital regional, pero los contratistas, que nosotros los heredamos, pueden ser buenos, pero tienen que acelerar, nosotros tenemos ahí los recursos para si ellos avanzan, nosotros les pagamos, y están los recursos disponibles para hacerlo, y por tanto se lo digo si ellos no pueden terminar voy a buscar legalmente para hacerlo.

Estableció el presidente que, a través del Ministerio de viviendas y edificaciones, va hacer las investigaciones correspondientes para que si las empresas que tienen los contratos no pueden hacer ese trabajo buscar la manera legal para terminar esa obra.

Dijo Abinader, que el no avanzar se piensa que no les están dando los recursos, y los recursos están ahí, si ellos avanzan y cubican 500 millones al otro día se le pagan 500 millones.

El primer mandatario de la nación hizo la observación durante su visita a esta ciudad en la apertura de los trabajos del puente sobre el rio Jaya, en el sector Ugaban, donde estableció que es necesario comunicar las cosas para que la gente sepa.

‘’Lo que les quiero decir a todos esos requerimientos, les vamos hablar con franqueza, les vamos a decir lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer.

El hospital al que se refirió el presidente Luis Abinader, tendrá unos 45 mil metros cuadrados de construcción, con capacidad para 300 camas para el internamiento y que se sumarán al sistema otras 30 para cuidados intensivos, los trabajos fueron paralizados por la pandemia del Covid 19, pero en el mes de octubre del año pasado el gobierno retomó los mismos.

La obra fue iniciada en el gobierno del presidente Danilo Medina, y se construye en unos terrenos en la sección de Güiza, kilómetro cinco de la carretera San Francisco de Macorís-Nagua, el hospital ofrecerá servicios en las áreas de pediatría, ginecología y obstetricia, biología de la reproducción, medicina familiar, medicina interna, oftalmología, dermatología, neumología, cardiología, geriatría, reumatología, hematología, oncología, traumatología y ortopedia.

Además de, odontología, otorrinolaringología, neurocirugía, plástica y reconstructiva, dialectología, endocrinología, nutrición, nefrología, urología y proctología, gastroenterología, emergencias, laboratorio, vacunación y farmacia intrahospitalaria

En sus palabras el presidente Abinader mostró su frustración con relación a las obras que el gobierno ha prometido en esta ciudad, donde dejó establecido que pensaba que muchas de ellas ya estaban iniciadas.

‘’A veces me siento frustrado porque vinimos hace siete meses y para mi dentro de mi mentalidad de acción ya esta obra debió estar a medio hechas, refiriéndose al Puente sobre el rio Jaya, pero que pasa señores, la licitación te dura tres meses, si no hay problemas, el diseño si no es muy complicado tres meses más, la licitación de construcción tres meses más, yo estoy hablando si no hay alguna dificultad, porque si hay una impugnación, eso se te va año y medio’’

Expresó. que muchas de las obras que se iniciaron el fin de semana al gobierno le hubiera gustado haberla empezado hace seis meses, pero este es un gobierno que también está comprometido con la transparencia, porque cada centavos que pagan ,ustedes cuando van al colmado y pagan por ITBI o lo pagan por otros, al que respetarlo, y tienen que invertirse de la manera correcta con honestidad y sin corrupción , tenemos que cumplir esos procesos además es un asunto de ley, guste no nos guste, pero ya eso se está saliendo.

Programa las tres RRR

También el presidente se refirió en sus palabras al plan del gobierno para comenzar a trabajar en el saneamiento del río Jaya, y el programa de desarrollo las tres RRR, que auspicia el senador de la provincia Duarte Franklin Romero, que busca el remozamiento de esta ciudad.

‘’Yo le pedí a la diputada Dorina Rodríguez, para que hiciéramos un plan que involucre a la sociedad y a las juntas de vecinos, además del programa las tres RRR, que van a cambiar la estética del municipio de San Francisco de Macorís, que desde mucho tiempo lo están tomando como una provincia cualquiera, sin la importancia, económica, social y poblacional que tiene este municipio, que vamos a tratar de impulsarlo de la manera que debe de ser’’ sentenció Abinader.

El mandatario convocó a los diputados de la provincia Duarte para que con las juntas de vecinos que tienen que ver para que planificar el plan de rescate del rio para esta semana, para que a través del ministro de la presidencia de la República incorporar a los jóvenes a trabajar en la limpieza del rio y se puedan ganar sus recursos y sanear el rio Jaya.

Hace poco que la vicepresidenta de la República Raquel Peña, viajó a esta ciudad a supervisar los trabajos de construcción del hospital, donde los representantes de las empresas constructora se comprometieron agilizar la construcción, pero al parecer los mismos marchan con lentitud lo que provocó que el presidente expusiera su posición con relación a esos trabajos.