Luis Abinader afirma solo Dios detiene cambio se aproxima

El candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, afirmó ayer que solo Dios puede detener el cambió, por lo que llamó a sus seguidores y dirigentes perremeístas a seguir el trabajo, no cometer errores, confirmar lo que tienen, crecer lo posible y contar bien los votos.

“Solo Dios. Solo Dios puede detener el cambio que se aproxima y Dios está con nosotros”, expresó Abinader durante un encuentro con coordinadores provinciales.

El dirigente perremeísta manifestó además que el trabajo realizado por los militantes de su partido, durante su padecimiento por la enfermedad covid-19, afianzó su victoria en primera vuelta.“En esos día de enfermedad, ¡la

verdad es que me sentí tan bien!, porque la gente me decía: Luis, no te preocupes, que ahora tu estás en la casa, pero nosotros estaremos en las calles trabajando para el triunfo. Y sentí ese partido inspirado, trabajando más que nunca en las calles, buscando los votos de abajo y eso nos ha confirmado en la decisión mayoritaria de irnos en la en primera vuelta”, expuso.

Líder opositor dijo que recibió los resultado de una encuesta realizada en Azua, en la que tiene el 57 por ciento de las preferencias del electorales, precisamente luego que el presidente Danilo Medina visitó esa provincia, ‘lo que significa que al mandatario no le fue bien por esos predios’.

Abinader señaló que está observando que la valoración que tiene en la mayoría de las provincias, más del 50%, es la misma que tienen los candidatos a senadores, por lo que entiende que en los comicios de este 5 de julio el PRM ganará de forma abrumadora también en el nivel senatorial.