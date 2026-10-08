Lucildo Gómez capacita en comunicación institucional a colaboradores de la Regional 08 en Santiago

La jornada estuvo enfocada en fortalecer las competencias comunicacionales del personal y mejorar la gestión de la imagen, la confianza y la reputación institucional

Bartolo García

Santiago de los Caballeros.– La Regional 08 del Ministerio de Educación reunió a colaboradores del área de comunicación de sus distintos distritos educativos en una conferencia impartida por Lucildo Gómez, subdirector de Prensa del Presidente, como parte de su programa de formación y capacitación.

Durante la jornada, Gómez abordó el papel de la comunicación institucional en la construcción de la identidad, la confianza y la reputación de las organizaciones, resaltando la importancia de mantener coherencia entre los mensajes emitidos y las acciones realizadas.

El expositor explicó que una institución comunica no solo a través de declaraciones oficiales, sino también mediante la forma en que actúa, responde a sus públicos y maneja sus procesos internos y externos.

La periodista y relacionadora pública Grisbel Medina también participó en el encuentro como parte del equipo de formadores, aportando a la jornada dirigida a fortalecer las competencias de los colaboradores vinculados al área de comunicación.

La actividad se desarrolló en uno de los salones de la sede principal del Ministerio de Educación en Santiago, conocida como “El Huacalito”, con la participación de representantes de distintos distritos pertenecientes a la Regional 08.

La conferencia forma parte de las acciones impulsadas por la institución para fortalecer las capacidades profesionales de su personal y mejorar el manejo de la comunicación dentro de las dependencias educativas.

Al cierre del encuentro, el Departamento de Comunicación de la Regional 08, dirigido por Tony Rodríguez, entregó pergaminos de participación a los asistentes, como reconocimiento por su integración a la jornada formativa.