La hermana de Kate Moss se gana la vida en la plataforma desde hace casi un año, lo que ha supuesto una liberación tras sus problemas en la industria de la moda

Por Álvaro Piqueras

as.com/tikitakas

Llevar el apellido Moss y tener relación con el mundo de la moda puede ser un hándicap si además tu hermana se llama Kate y es una de las modelos más famosas de la historia. Pero no parece que Charlotte, más conocida como Lottie, se haya dejado impresionar por ese hecho, aunque ha aprovechado la coyuntura para labrarse su propio camino, que no está exento de polémicas y decisiones controvertidas.

Lottie Moss, a sus 24 años, ya puede presumir de llevar varios años trabajando con marcas Chanel, Bulgari, Calvin Klein o Rag & Bone por citar algunas, pero hace meses apostó, al estilo de otras celebridades como Bella Thorne, por unirse a OnlyFans como creadora de contenido exclusivo -subido de tono- para aquellos seguidores que tengan a bien hacer un pequeño desembolso.

Pero el cambio de tercio se produjo por un trasfondo de infelicidad y desencanto con el mundo de la moda. “Me sentía muy insegura. Era una chica joven que empezaba a trabajar como modelo a los 13 o 14 años y la gente de la industria me decía que tenía que perder peso para ser modelo. Llegué a comer una tostada al día”, asegura Lottie Moss en una entrevista en el podcast ‘Call Her Daddy’, donde se muestra “sorprendida” por no haber desarrollado un trastorno alimentario, aunque coqueteó con las drogas y el alcohol para lidiar con la presión y las inseguridades.

“Se me fue de las manos”, asegura Moss, que este mismo año tuvo que ingresar en una clínica de rehabilitación para tratar sus adicciones. Sobre su salto a OnlyFans, la joven asegura que se siente “liberada” cuando está desnuda y reconoce algunos problemas familiares, aunque su Kate Moss la apoya en su nueva aventura.

“Obviamente fue difícil. Mi madre y yo no nos hablamos durante un par de semanas, pero luego se le pasó y ahora tenemos una gran relación. Kate me dijo: ‘Estoy muy orgullosa de ti, hagas lo que hagas’. Creo que también se alegró de que no hiciera exactamente lo mismo que ella”, asegura.

Así pues, ha llegado un punto en el que Lottie Moss se encuentra cómoda con lo que hace. Todo el mundo ha visto un pezón. Es solo hacer fotos que le enviarías a un novio. No le hace daño a nadie. Así es como funciona el mundo. En OnlyFans son mis amigos quienes me hacen fotos”, aseguraba en su momento en el podcast ‘Private Parts’, donde confirmó hace tiempo que al mes recibía unos 80.000 euros, aunque es posible que su caché haya subido.

“Durante mucho tiempo he tenido miedo de ser quien soy durante, y decidí simplemente que iba a hacerlo”, señala Lottie Moss que, por muy desinhibida que se muestre en la plataforma, se ha marcado un límite claro. “No voy a tener sexo ahí. Es lo único que no voy a hacer”, zanja Lottie.