Lotte firma al dominicano Gregory Polanco

JAPON.-Los Marinos de Lotte anunciaron este martes que han firmado al jardinero dominicano Gregory Polanco, quien fue dejado en libertad a principios de este mes por los Gigantes de Yomiuri. Los términos financieros del pacto no fueron revelados. Polanco lideró a todos los latinos con 24 jonrones en 2022 El jardinero de 31 años conectó 24 jonrones en su debut este año en la NPB, pero su promedio fue de apenas. 240 y su defensa dejó mucho que desear, razón por la cual la gerencia decidió no renovar su contrato para el año que viene. Lotte dejó en libertad a la mayoría de sus importados a principios de este mes, por lo que necesita reforzarse para la campaña 2023. Una de sus pérdidas claves fue la del jardinero cubano Leonys Martín, quien abandonó el equipo a finales de agosto por razones personales y decidió no regresar a Japón. La llegada de Polanco ayudará a cubrir su ausencia, al menos en la parte ofensiva.