Hay algo bajo los palos que no existe en otras partes del campo. Quizás sea el tiempo para la reflexión, al tener que estar más concentrado ya que se protege lo más valioso del juego: el gol; puede ser la composición, al observar todo desde un punto de vista diferente o quizás la capacidad de destacar, por tener otro papel al resto de jugadores en un partido de fútbol. El caso es que si eres un guardameta que ha pasado por LaLiga Santander y LaLiga SmartBank, escenarios donde donde se desarrolla uno de los mayores espectáculos del mundo, tienes que ser más que un portero. Por mencionar uno de los campos más prolijos, el de la literatura, grandes figuras de la pluma como Albert Camus, Günter Grass, Vladimir Nabokov o Gabriel García Márquez fueron porteros. No es que llegaran a ser profesionales, pero la afición y la mentalidad estaban ahí. En la historia de LaLiga también hay grandes nombres de guardametas relacionados con el arte y el espectáculo.

Éstos, además, sí consiguieron llegar a clubes de LaLiga como jugadores profesionales.



Julio Iglesias

“Le va, le va, le va…” el fútbol y la canción. Julio Iglesias, uno de nuestros cantantes más internacionales, debutó en el Real Madrid como portero, pero un accidente de coche le cortó sus esperanzas de seguir en el fútbol profesional. En su recuperación en el hospital, cuentan que un enfermero, Eladio Magdaleno, le regaló su primera guitarra, y ahí comienza la historia. Su otra historia… como cantante. Julio Iglesias abrazó la canción con la misma ilusión que tenía por ser futbolista del Real Madrid. 300 millones de discos vendidos y 80 álbumes más tarde, se puede decir que la pasión de Julio resultó intacta.

Eduardo Chillida

“Un periodista estaba escandalizado porque yo hubiera sido portero de fútbol y escultor. No veía relación entre una cosa y la otra y yo le convencí de que estaba en un error” Eduardo Chillida, escultor y portero de la Real Sociedad.



Resultan curiosas las similitudes entre Julio Iglesias y el escultor Eduardo Chillida. Como Iglesias, Chillida también consiguió debutar como portero en su equipo del alma: la Real Sociedad. Una lesión a los 19 años, igual que Julio, aunque en este caso fue fruto de un encontronazo en el terreno de juego y no de un accidente, despertó al joven Eduardo de su sueño de ser futbolista. Como la rodilla le impidió seguir jugando al fútbol, Chillida comenzó unos estudios de arquitectura en Madrid, que no terminaría, para finalmente dedicarse en cuerpo y alma a la escultura. Se trasladó a París, donde explotó su carrera artística hasta convertirse en uno de los mejores escultores del siglo XX. “Un periodista estaba escandalizado porque yo hubiera sido portero de fútbol y escultor. No veía relación entre una cosa y la otra y yo le convencí de que estaba en un error”, así refrenda Chillida la relación entre la portería y el arte y así se lo explicó al periodista.



Jose Manuel Pinto

Volvemos a la música, pero cambiamos de equipo. En este caso equipos. Jose Manuel Pinto, exportero de Real Betis, RC Celta y FC Barcelona es todo un genio de la producción musical, profesión que ha compaginado con su carrera como futbolista. Wahin, como se le conoce en el mundo de la música, está preparando la publicación de su primer disco tras labrarse una exitosa carrera como productor e ingeniero musical. Esta última labor le valió la obtención de un Grammy Latino por un álbum, “Ámame como soy”, junto a la cantante La Niña Pastori. Pinto tiene 17 títulos como portero y Wahin parece que tendrá un reconocimiento similar en el mundo musical. De momento, va por el buen camino y cuenta con algunos socios que ya le ayudaron en el campo: Pinto ha trabajado en la dirección musical del espectáculo que la compañía Cirque du Soleil, en colaboración con LaLiga, dedicó a su gran amigo Lionel Messi: Messi10.



Iker Casillas

Puede ser uno de los mejores porteros en la historia de LaLiga Santander. Aquel chico de Móstoles al que interrumpieron en plena clase de instituto para debutar en el primer equipo del Real Madrid y del que ya no saldría más de una década después, siempre ha sido un hombre de inquietudes. Unas inquietudes que han crecido cuando tuvo que abandonar prematuramente su carrera de futbolista por un problema de salud. Más allá de convertirse en inversor de una app para prevenir episodios cardíacos y protagonizar su propio documental, Casillas fue actor por un día en la afamada serie 7 vidas. Pudo evitar las collejas de ‘la Sole’, pero aquello no se convirtió en una pasión sino en un escarceo.

Mono Burgos

Aunque muchos lo sigan viendo como el fiel escudero de Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, pese a que sus caminos en el banquillo se separaran la temporada pasada, Germán Adrián Ramón Burgos jugó también como portero en el equipo colchonero y el RCD Mallorca en LaLiga Santander. Su desparpajo bajo palos lo desarrolló también como vocalista de varios grupos de rock, entre ellos The Garb (por las iniciales de su nombre). Lleva varios años sin grabar un disco, pero ‘el Mono’ siempre ha podido compaginar sus dos pasiones: el fútbol y la música. Tiene cuatro álbumes de estudio y la audacia de haber sorprendido a toda la plantilla del Atlético de Madrid con un concierto sorpresa en la cena de Navidad de 2018. Todo un personaje, todo un carácter, todo un rockero.



Mono Montoya

Cambiamos de ‘Mono’ y de disciplina. Carlos Navarro Fernando Montoya, el ‘Mono’ Montoya, exportero de CD Tenerife, AD Mérida y Extremadura UD, también probó con la actuación en su país natal, Argentina. Hizo algún cameo en una serie muy conocida en su país: Casados con Hijos, en el que se interpretó a sí mismo. La pasión por el arte dramático no arraigó en los Montoya, la de portero sí: su padre y ahora su hijo, lo fueron. No obstante, aquel capítulo en el que tenía que detener un penalti para un anuncio tuvo algo de recuerdo de las penas máximas que tuvo que enfrentar en su carrera en LaLiga Santander. ¿Qué mayor obra dramática que ser el héroe de una tanda de penaltis?



Que se lo pregunten también a su compañero Casillas, cuyas paradas le han valido al Real Madrid títulos ligueros en el último suspiro. La emoción está servida en la portería, pero, como hemos visto, también la escultura, la música o la actuación. El arte de ser portero es también el de los porteros artistas.